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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 22 августа в размере 69,4314 руб.
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21 августа 2017 года 12:41

ЦБ РФ установил курс евро с 22 августа в размере 69,4314 руб.

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21 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 69,4314 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,83 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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21 августа 2017 года 18:25
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"Позитивные тренды сохраняются. Наши оценки (по росту ВВП на 2017 год) не меняются", -...    читать дальше
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21 августа 2017 года 18:07
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