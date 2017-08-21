ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3612 руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 59,3612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,22 коп.

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К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 6,95 пункта (0,36%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1937,66 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 23138,646 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 127,070 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2709 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,066 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4893 руб. Минимальный курс евро составил 69,31 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,31 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 320 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8536 руб. Минимальный курс юаня составил 8,826 руб., максимальный - 8,8636... Минимальный курс юаня составил 8,826 руб., максимальный - 8,8636... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в понедельник ростом индексов ММВБ и РТС на фоне снижения мировых фондовых площадок и нисходящей коррекции цен нефти. Азиатские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, исключением стал китайский рынок. Инвесторы... Азиатские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, исключением стал китайский рынок. Инвесторы... читать дальше

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Поступления в бюджет Саудовской Аравии от деятельности, не связанной с продажей нефти, в 2018 году могут вырасти на 80 млрд риялов ($21,3 млрд), полагают аналитики Bank of America. Основными источниками новых поступлений станут средства, полученные от введения НДС,... Основными источниками новых поступлений станут средства, полученные от введения НДС,... читать дальше

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РФ 8 августа погасила задолженность по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной, выплатив единовременно $125,2 млн, сообщил Минфин РФ. Задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме $125,2 млн была урегулирована соглашением между правительством РФ и... Задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме $125,2 млн была урегулирована соглашением между правительством РФ и... читать дальше

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Банк "Зенит" установил ставку 8-9-го купонов биржевых облигаций серии БО-11 в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты на одну облигацию при погашении каждого из этих купонов составит 47,37 рубля. Размер выплаты на одну облигацию при погашении каждого из этих купонов составит 47,37 рубля. Банк разместил 5-летние... Банк разместил 5-летние... читать дальше

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В РФ до 2025 года на научно-техническое развитие сельского хозяйства может быть направлено более 51 млрд рублей. Такие показатели содержатся в проекте научно-технической программы развития сельского хозяйства на период 2017-2025 гг, подготовленном Минсельхозом,... Такие показатели содержатся в проекте научно-технической программы развития сельского хозяйства на период 2017-2025 гг, подготовленном Минсельхозом,... читать дальше

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Цены на нефть резко снижаются в ходе торгов в понедельник, несмотря на позитивные данные об ослаблении буровой активности в США и перебоях в работе крупнейшего нефтяного месторождения Ливии. Эксперты объясняют снижение котировок тем, что инвесторы фиксируют прибыль... Эксперты объясняют снижение котировок тем, что инвесторы фиксируют прибыль... читать дальше

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"Санкт-Петербургская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК) серии БО-01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен номер 4B04-01-00336-R. Выпуску присвоен номер 4B04-01-00336-R. Размещение 3-летних бумаг пройдет по открытой... Размещение 3-летних бумаг пройдет по открытой... читать дальше

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Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по росту ВВП на 2017 год, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе посещения ПАО "Технопарк Санкт-Петербурга". "Позитивные тренды сохраняются. Наши оценки (по росту ВВП на 2017 год) не меняются", -... "Позитивные тренды сохраняются. Наши оценки (по росту ВВП на 2017 год) не меняются", -... читать дальше

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Сеть кофеен Starbucks в 2016 году замедлила рост выручки в России до 14%, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка ООО "Кофе Сирена" (операционная компания сети в России) в 2016 году выросла на 14%, до 4,8 млрд рублей. В 2015 году рост составлял... Выручка ООО "Кофе Сирена" (операционная компания сети в России) в 2016 году выросла на 14%, до 4,8 млрд рублей. В 2015 году рост составлял... читать дальше

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Снижение реальных доходов населения в РФ в июле объясняется методикой расчета, основные категории доходов демонстрируют рост в реальном выражении, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе посещения ПАО "Технопарк Санкт-Петербурга". "Если мы... "Если мы... читать дальше

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Крупнейший индийский производитель автомобилей Tata Motors намерен инвестировать 40 млрд рупий ($625 млн) с целью нарастить продажи пассажирских и грузовых автомобилей. Tata инвестирует 25 млрд рупий в подразделение по выпуску пассажирских автомобилей и 15 млрд рупий -... Tata инвестирует 25 млрд рупий в подразделение по выпуску пассажирских автомобилей и 15 млрд рупий -... читать дальше

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