ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3612 руб.

20 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 59,3612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,22 коп.

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Чистая прибыль "ВСК" по МСФО в январе-июне 2017 года увеличилась в 1,9 раза - до 2,52 млрд руб. с 1,25 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности страховщика. Доход компании от инвестиционной деятельности вырос в 1,3 раза - до 2,28 млрд руб. с 1,7 млрд руб. по итогам... Доход компании от инвестиционной деятельности вырос в 1,3 раза - до 2,28 млрд руб. с 1,7 млрд руб. по итогам... читать дальше

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Росэксимбанк в рамках сделки репо получил 14,6% акций девелоперской компании "Открытые инвестиции" (ОПИН), свидетельствуют материалы кредитной организации. Сделка датируется 18 августа. Сделка датируется 18 августа. Общая площадь проектов "ОПИНа" превышает 500 тыс. кв. м. Компания... Общая площадь проектов "ОПИНа" превышает 500 тыс. кв. м. Компания... читать дальше

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ПАО "РусГидро" вложит 1,3 млрд рублей в строительство в Кабардино-Балкарии малой гидроэлектростанции (МГЭС) установленной мощностью 10 МВт. Согласно сообщению на сайте госзакупок, ООО "Верхнебалкарская МГЭС" (100%-ная "дочка" "РусГидро" - ИФ) заключило с ООО... Согласно сообщению на сайте госзакупок, ООО "Верхнебалкарская МГЭС" (100%-ная "дочка" "РусГидро" - ИФ) заключило с ООО... читать дальше

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В Минсельхозе освободилась должность директора одного из ключевых департаментов - регулирования рынков АПК. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза, возглавлявший его Владимир Волик покинул этот пост по собственному желанию. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза, возглавлявший его Владимир Волик покинул этот пост по собственному желанию. Вопрос о том, кто... Вопрос о том, кто... читать дальше

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Договор о разграничении полномочий с Татарстаном сыграл важнейшую роль в 1990-е годы, но российская государственность строится не по договорному типу, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Там все уже определено, соглашение истекло. Там есть... читать дальше

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Смены губернатора Кемеровской области Амана Тулеева на его посту пока не предполагается, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В воскресенье С.Кириенко ответил на вопрос журналистов о том, предполагается ли смена А.Тулеева, отрицательно... читать дальше

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует 23 августа встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Сочи для обсуждения развития событий в ближневосточном регионе. "Да, я подтверждаю. Премьер-министр приедет в Сочи", - сказал в воскресенье "Интерфаксу"... читать дальше

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Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отказалась от допусков на рейсы из регионов России в несколько городов Китая, следует из протокола по итогам заседания межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. Так, перевозчик по собственному желанию отказался от допусков на полеты из... Так, перевозчик по собственному желанию отказался от допусков на полеты из... читать дальше

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Арбитражный суд Москвы 18 сентября рассмотрит заявление Siemens против структур "Ростеха", которые переместили турбины производства немецкой компании в Крым, следует из картотеки суда. Siemens просит суд признать сделку недействительной и применить последствия недействительности... читать дальше

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Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отказалась от допусков на рейсы из регионов России в несколько городов Китая, следует из протокола по итогам заседания межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. Так, перевозчик по собственному желанию отказался от допусков на полеты из... Так, перевозчик по собственному желанию отказался от допусков на полеты из... читать дальше

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Минфин РФ и Банк России обменяли принадлежащие ЦБ неликвидные ОФЗ номинальным объемом 58,4 млрд руб. на новые облигации номинальной стоимостью 54,9 млрд руб., говорится в сообщении министерства. Так, были обменены ОФЗ выпусков № 46005RMFS, № 46018RMFS, № 46019RMFS, №... Так, были обменены ОФЗ выпусков № 46005RMFS, № 46018RMFS, № 46019RMFS, №... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 59,3612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,22 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 69,7197 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,66 коп.

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Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго разработать "дорожную карту" по инфраструктуре стратегического инвестпроекта Восточного нефтехимического комплекса. "Разработать при участии публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" и других заинтересованных... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о финансировании подготовке к созданию водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС. "При участии публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" рассмотреть вопрос о финансировании... читать дальше

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Президент России Владимир Путин дал поручения по обеспечению доставки по реке Зея грузов, необходимых для строительства Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса. В частности, правительству поручено "обеспечить финансирование дноуглубительных... читать дальше

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