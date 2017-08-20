.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3612 руб.
.
20 августа 2017 года 12:03
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3612 руб.
|0
20 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 59,3612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,22 коп.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 августа 2017 года 18:01
Чистая прибыль "ВСК" по МСФО в январе-июне 2017 года увеличилась в 1,9 раза - до 2,52 млрд руб. с 1,25 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности страховщика. Доход компании от инвестиционной деятельности вырос в 1,3 раза - до 2,28 млрд руб. с 1,7 млрд руб. по итогам... читать дальше
.20 августа 2017 года 17:53
Росэксимбанк в рамках сделки репо получил 14,6% акций девелоперской компании "Открытые инвестиции" (ОПИН), свидетельствуют материалы кредитной организации. Сделка датируется 18 августа. Общая площадь проектов "ОПИНа" превышает 500 тыс. кв. м. Компания... читать дальше
.20 августа 2017 года 17:21
ПАО "РусГидро" вложит 1,3 млрд рублей в строительство в Кабардино-Балкарии малой гидроэлектростанции
ПАО "РусГидро" вложит 1,3 млрд рублей в строительство в Кабардино-Балкарии малой гидроэлектростанции (МГЭС) установленной мощностью 10 МВт. Согласно сообщению на сайте госзакупок, ООО "Верхнебалкарская МГЭС" (100%-ная "дочка" "РусГидро" - ИФ) заключило с ООО... читать дальше
.20 августа 2017 года 16:49
В Минсельхозе освободилась должность директора одного из ключевых департаментов - регулирования рынков АПК. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза, возглавлявший его Владимир Волик покинул этот пост по собственному желанию. Вопрос о том, кто... читать дальше
.20 августа 2017 года 16:03
Договор о разграничении полномочий с Татарстаном истек, но российская государственность строится не по договорному типу
Договор о разграничении полномочий с Татарстаном сыграл важнейшую роль в 1990-е годы, но российская государственность строится не по договорному типу, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Там все уже определено, соглашение истекло. Там есть... читать дальше
.20 августа 2017 года 15:26
Смены губернатора Кемеровской области Амана Тулеева на его посту пока не предполагается, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В воскресенье С.Кириенко ответил на вопрос журналистов о том, предполагается ли смена А.Тулеева, отрицательно... читать дальше
.20 августа 2017 года 15:07
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует 23 августа встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Сочи для обсуждения развития событий в ближневосточном регионе. "Да, я подтверждаю. Премьер-министр приедет в Сочи", - сказал в воскресенье "Интерфаксу"... читать дальше
.20 августа 2017 года 14:52
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отказалась от допусков на рейсы из регионов России в несколько городов Китая, следует из протокола по итогам заседания межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. Так, перевозчик по собственному желанию отказался от допусков на полеты из... читать дальше
.20 августа 2017 года 13:32
Арбитражный суд Москвы 18 сентября рассмотрит заявление Siemens против структур "Ростеха", которые переместили турбины производства немецкой компании в Крым, следует из картотеки суда. Siemens просит суд признать сделку недействительной и применить последствия недействительности... читать дальше
.20 августа 2017 года 13:15
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отказалась от допусков на рейсы из регионов России в несколько городов Китая, следует из протокола по итогам заседания межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. Так, перевозчик по собственному желанию отказался от допусков на полеты из... читать дальше
.20 августа 2017 года 12:24
Минфин РФ и ЦБ обменяли неликвидные ОФЗ на 58,4 млрд рублей на новые облишации объемом 54,9 млрд рублей
Минфин РФ и Банк России обменяли принадлежащие ЦБ неликвидные ОФЗ номинальным объемом 58,4 млрд руб. на новые облигации номинальной стоимостью 54,9 млрд руб., говорится в сообщении министерства. Так, были обменены ОФЗ выпусков № 46005RMFS, № 46018RMFS, № 46019RMFS, №... читать дальше
.20 августа 2017 года 12:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 59,3612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,22 коп.
.20 августа 2017 года 12:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 69,7197 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,66 коп.
.19 августа 2017 года 18:52
Президент РФ поручил разработать "дорожную карту" по инфраструктуре инвестпроекта Восточного нефтехимического комплекса
Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго разработать "дорожную карту" по инфраструктуре стратегического инвестпроекта Восточного нефтехимического комплекса. "Разработать при участии публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" и других заинтересованных... читать дальше
.19 августа 2017 года 18:18
В.Путин поручил рассмотреть вопрос о финансировании подготовки к созданию водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о финансировании подготовке к созданию водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС. "При участии публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" рассмотреть вопрос о финансировании... читать дальше
.19 августа 2017 года 18:15
В.Путин поручил обеспечить доставку по реке Зея грузов для строительства газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса
Президент России Владимир Путин дал поручения по обеспечению доставки по реке Зея грузов, необходимых для строительства Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса. В частности, правительству поручено "обеспечить финансирование дноуглубительных... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.