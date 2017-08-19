ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3612 руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 59,3612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,22 коп.

.

Заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором будет выбран генеральный директор агентства пройдет 28 августа, сообщил вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. "Выборы генерального директора РУСАДА пройдут 28...

.

В центре Сургута (РФ) неизвестный мужчина, вооруженный ножом, в субботу ранил восемь человек, сообщает Следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу. "19 августа около 11:20 в городе Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным... читать дальше

.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручения, направленных на снижение административного давления на предпринимателей, сообщает в субботу пресс-служба Кремля. В частности, правительству РФ совместно с Генпрокуратурой поручено до 1 декабря обеспечить внесение в... читать дальше

.

Полиция Финляндии, которая в пятницу сообщила, что сомневается в террористической направленности убийств в городе Турку (Turku), в субботу все же признала, что они носят террористический характер. Полиция также сообщила, что личность подозреваемого установлена - это 18-летний... читать дальше

.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) распределила между странами ЕАЭС квоты на некоторые виды сельхозпродукции. Согласно пресс-релизу, Россия и Белоруссия поделят между собой квоту на некоторые виды длиннозерного риса из Вьетнама, который будет поставляться в 2018... читать дальше

.

Сотрудники МЧС ночью в субботу эвакуировали 76 человек, из них 23 ребенка, которые пострадали от схода грязевого потока и подтопления жилых домов в Судаке в Крыму, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС. "Отвод воды расчищен, наблюдается положительная динамика... читать дальше

.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче госкорпорации "Ростех" акций двух акционерных обществ - ОАО "МТУ "Альтаир", АО "ОКБ "Салют". "Подписанным распоряжением утверждено решение о передаче госкорпорации находящихся в федеральной собственности... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 59,3612 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,22 коп.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 69,7197 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,66 коп.

.

Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 10,81 пункта (0,557%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1930,71 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23011,576 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 128,446 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,886 руб. Минимальный курс юаня составил 8,85 руб., максимальный - 8,916... Минимальный курс юаня составил 8,85 руб., максимальный - 8,916... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3661 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2052 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7241 руб. Минимальный курс евро составил 69,43 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,43 руб.,... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги под давлением распродаж игроков, закрывающих длинные позиции перед выходными на фоне снижения мировых площадок из-за политической и экономической неопределенности в США. В пятницу снизились индексы в Азии, продолжился откат в Европе, в... В пятницу снизились индексы в Азии, продолжился откат в Европе, в... читать дальше

.

Банк России разработал концепцию внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора в Российской Федерации. Документ подготовлен в целях совершенствования подходов к регулированию и устойчивого развития конкурентоспособного страхового рынка в России, что... читать дальше

.