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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,7241 руб.
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18 августа 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,7241 руб.
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18 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2052 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7241 руб. Минимальный курс евро составил 69,43 руб., максимальный - 69,88 руб. К этому времени было заключено 3698 сделок. Объем торгов составил 20156,83 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,43 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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