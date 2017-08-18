Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,3486 руб.

18 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3486 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,185 руб., максимальный - 59,4775 руб. Было заключено 12789 сделок. Объем торгов составил 57700,34 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,38 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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