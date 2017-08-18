.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,3486 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В июле рост промпроизводства в России замедлился до 1,1%
Рост промпроизводства в июле замедлился до 1,1% с 3,5% в июне, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась в три раза слабее прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 3,4%
 
Сотрудники выходят на окупаемость
У компаний на российском рынке труда растут финансовые показатели управления персоналом. В 2016 году выручка на одного сотрудника выросла на 4,5%, а прибыль — в 2,5 раза. При этом компании с более низкими по рынку показателями в 2015 году улучшили...
 
Россияне начинают жить взаймы
В июле реальные доходы населения снизились на 0,9% по сравнению с июлем прошлого года, сообщил Росстат. Месяцем ранее доходы впервые с декабря 2015 г. не упали в годовом выражении (исключение – разовый скачок в начале 2017 г. за счет единовременной...
 
Ассоциация "Россия" почистит банковские ряды
После того как в июле из Ассоциации российских банков вышли крупнейшие ее участники, обсуждается вопрос об организации нового банковского сообщества – на базе ассоциации "Россия". Но как пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, участвующие в...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 августа 2017 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,3486 руб.

 0  
18 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3486 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,185 руб., максимальный - 59,4775 руб. Было заключено 12789 сделок. Объем торгов составил 57700,34 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,38 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
18 августа 2017 года 19:54
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 18 августа снижается
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 10,81 пункта (0,557%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1930,71 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 августа снизилась на 0,56% и составила 23011,576 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23011,576 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 128,446 млрд руб., или на...
.
18 августа 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,886 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,886 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,85 руб., максимальный - 8,916...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,3661 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3661 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,7241 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2052 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7241 руб.

Минимальный курс евро составил 69,43 руб.,...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 18:57
Рынок акций РФ снизился на 0,6%
Рынок акций РФ завершил торги под давлением распродаж игроков, закрывающих длинные позиции перед выходными на фоне снижения мировых площадок из-за политической и экономической неопределенности в США.

В пятницу снизились индексы в Азии, продолжился откат в Европе, в...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 18:45
ЦБ РФ разработал концепцию внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора
Банк России разработал концепцию внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора в Российской Федерации. Документ подготовлен в целях совершенствования подходов к регулированию и устойчивого развития конкурентоспособного страхового рынка в России, что...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 18:37
Новак: мы будем продолжать работать со странами, которые не выполняют сделку ОПЕК+
Мониторинговые комитеты по выполнению договоренностей стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти негативно относятся к странам, полностью не выполняющим соглашение, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы будем продолжать работать с этими...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 18:29
Полугодовая прибыль China Unicom выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль телекоммуникационной компании China Unicom в первом полугодии выросла на 74,3%, или в 1,7 раза, относительно того же периода прошлого года, до 778 млн юаней ($117 млн), или 0,037 юаня в расчете на акцию.

Выручка увеличилась на 3,2% - до 124,1 млрд...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 18:21
Вопрос о поставках томатов между Россией и Турцией может быть урегулирован до 20 октября
Россия и Турция могут до 20 октября урегулировать вопрос о поставках в РФ турецких томатов. "Я думаю, конечно", - заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в Измире, отвечая на вопрос, могут ли быть урегулированы вопросы поставок томатов до заседания...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 18:12
Турецкая сторона подтвердила точку выхода морского газопровода "Турецкий поток"
Турецкая сторона подтвердила точку выхода морского газопровода "Турецкий поток" - она соответствует первоначально обсуждавшейся трассировке проекта, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Изначально согласовывалась точка севернее поселка Каякей,...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 18:04
Соглашение между Россией и Белоруссией допускает возможность поставок нефти в объеме меньше, чем 24 млн тонн
Соглашение между Россией и Белоруссией допускает возможность поставок российской нефти в объеме, меньше, чем 24 млн тонн, указанных в индикативном балансе, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

Согласно балансу Россия поставляет в Белоруссию 24 млн тонн,...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 17:56
Россия при необходимости готова поставлять газ "Турецкого потока" и в Болгарию, и в Грецию - Новак
Россия готова при необходимости поставлять газ "Турецкого потока" и в Болгарию, и в Грецию, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы в постоянном режиме обсуждаем эти вопросы со странами, заинтересованными в получении российского газа, в том числе с...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 17:45
Цены на нефть перешли к снижению
Нефть перешла к снижению в ходе торгов в пятницу и опускается в цене по итогам третьей недели подряд из-за сигналов роста добычи в США и остальном мире.

Участники нефтяного рынка в целом проигнорировали данные о рекордном с сентября падении запасов нефти в США по итогам...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 17:38
В этом сельхозгоду Россия может экспортировать до 43 млн тонн зерна - эксперты
Россия по итогам всего сельхозгода (июль 2017-июнь 2018 гг.) может отправить за рубеж около 43 млн тонн зерна. Такой прогноз сделали эксперты аналитического центра ЗАО "Русагротранс", исходя из того, что РФ резко увеличила экспорт зерна с начала текущего сельхозгода (с 1 июля...    читать дальше
.
18 августа 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,3486 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3486 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,185 руб.,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.