Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,7105 руб.

18 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1586 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7105 руб.

Минимальный курс евро составил 69,4575 руб., максимальный - 69,83 руб. Было заключено 2985 сделок. Объем торгов составил 13169,09 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,6825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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