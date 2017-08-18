Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 августа

18 августа. FINMARKET.RU -РФ с 19 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2471,99 (+22,48) руб./грамм; на серебро - 32,73 (+0,31) руб./грамм; на платину - 1876,06 (+20,69) руб./грамм; на палладий - 1771,09 (+22,39) руб./грамм.

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 10,81 пункта (0,557%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1930,71 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23011,576 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 128,446 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,886 руб. Минимальный курс юаня составил 8,85 руб., максимальный - 8,916... Минимальный курс юаня составил 8,85 руб., максимальный - 8,916... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3661 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2052 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7241 руб. Минимальный курс евро составил 69,43 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,43 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением распродаж игроков, закрывающих длинные позиции перед выходными на фоне снижения мировых площадок из-за политической и экономической неопределенности в США. В пятницу снизились индексы в Азии, продолжился откат в Европе, в... В пятницу снизились индексы в Азии, продолжился откат в Европе, в... читать дальше

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Банк России разработал концепцию внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора в Российской Федерации. Документ подготовлен в целях совершенствования подходов к регулированию и устойчивого развития конкурентоспособного страхового рынка в России, что... читать дальше

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Мониторинговые комитеты по выполнению договоренностей стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти негативно относятся к странам, полностью не выполняющим соглашение, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Мы будем продолжать работать с этими... "Мы будем продолжать работать с этими... читать дальше

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Чистая прибыль телекоммуникационной компании China Unicom в первом полугодии выросла на 74,3%, или в 1,7 раза, относительно того же периода прошлого года, до 778 млн юаней ($117 млн), или 0,037 юаня в расчете на акцию. Выручка увеличилась на 3,2% - до 124,1 млрд... Выручка увеличилась на 3,2% - до 124,1 млрд... читать дальше

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Россия и Турция могут до 20 октября урегулировать вопрос о поставках в РФ турецких томатов. "Я думаю, конечно", - заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в Измире, отвечая на вопрос, могут ли быть урегулированы вопросы поставок томатов до заседания... читать дальше

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Турецкая сторона подтвердила точку выхода морского газопровода "Турецкий поток" - она соответствует первоначально обсуждавшейся трассировке проекта, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак. "Изначально согласовывалась точка севернее поселка Каякей,... "Изначально согласовывалась точка севернее поселка Каякей,... читать дальше

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Соглашение между Россией и Белоруссией допускает возможность поставок российской нефти в объеме, меньше, чем 24 млн тонн, указанных в индикативном балансе, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак. Согласно балансу Россия поставляет в Белоруссию 24 млн тонн,... Согласно балансу Россия поставляет в Белоруссию 24 млн тонн,... читать дальше

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Россия готова при необходимости поставлять газ "Турецкого потока" и в Болгарию, и в Грецию, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак. "Мы в постоянном режиме обсуждаем эти вопросы со странами, заинтересованными в получении российского газа, в том числе с... "Мы в постоянном режиме обсуждаем эти вопросы со странами, заинтересованными в получении российского газа, в том числе с... читать дальше

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Нефть перешла к снижению в ходе торгов в пятницу и опускается в цене по итогам третьей недели подряд из-за сигналов роста добычи в США и остальном мире. Участники нефтяного рынка в целом проигнорировали данные о рекордном с сентября падении запасов нефти в США по итогам... Участники нефтяного рынка в целом проигнорировали данные о рекордном с сентября падении запасов нефти в США по итогам... читать дальше

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Россия по итогам всего сельхозгода (июль 2017-июнь 2018 гг.) может отправить за рубеж около 43 млн тонн зерна. Такой прогноз сделали эксперты аналитического центра ЗАО "Русагротранс", исходя из того, что РФ резко увеличила экспорт зерна с начала текущего сельхозгода (с 1 июля... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3486 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,185 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,185 руб.,... читать дальше

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