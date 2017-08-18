ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,249 руб.

18 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 59,249 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,31 коп.

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Объемы строительства в еврозоне в июне 2017 года снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано сокращение на 0,2%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства... В годовом выражении объемы строительства... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп отказался от планов создания делового совета, который должен был консультировать его по вопросу инвестиций в инфраструктуру, пишет газета Financial Times. В ходе прошлогодней предвыборной кампании Д.Трамп пообещал направить $1 трлн на... В ходе прошлогодней предвыборной кампании Д.Трамп пообещал направить $1 трлн на... читать дальше

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Mail.ru Group в партнерстве с российским разработчиком беспроводных систем телеметрии "Вавиот" (Waviot) выводит готовое решение на рынок индустриального интернета вещей объемом 85 млрд рублей, следует из сообщения Mail.ru. Из сообщения компаний следует, что они... Из сообщения компаний следует, что они... читать дальше

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Экономика Тайваня по итогам второго квартала 2017 года увеличилась на 2,13% в годовом выражении по сравнению с 2,66% в первом квартале, свидетельствуют данные национального статистического управления. Показатель в целом совпал с прогнозами рынка. Показатель в целом совпал с прогнозами рынка. Экспорт... Экспорт...

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"Газпром" уложил больше 170 километров морской части газопровода "Турецкий поток", сообщил глава Минэнерго России на Александр Новак на сессии Измирской международной ярмарки. "Успешно реализуется проект по строительству газопровода "Турецкий поток", который призван... "Успешно реализуется проект по строительству газопровода "Турецкий поток", который призван... читать дальше

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Специалисты ESET проанализировали кибератаки, нацеленные на пользователей торрентов. С начала 2016 года система телеметрии ESET зафиксировала 15 млн инцидентов, в которых загрузка вредоносного кода была связана с популярными торрент-приложениями и файлообменными сервисами,... читать дальше

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Фондовая Европа начала торги в красной зоне. Индексы снижаются, поскольку теракт в Каталонии накануне стал сигналом о том, что геополитические риски сохраняются. Как сообщалось, жертвами атаки террориста, направившего фургон на толпу на главной туристической улице в... Как сообщалось, жертвами атаки террориста, направившего фургон на толпу на главной туристической улице в... читать дальше

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8 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-130 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9295% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,58%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,58%... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 897 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,3612 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 11,22 коп. - до 59,3612 руб.... читать дальше

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Российские туроператоры не ожидают массовых отказов от поездок в Испанию после терактов, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Участники рынка отмечают, что уровень аннуляций туров в Испанию в связи с терактом будет понятен только в ближайшие трое... "Участники рынка отмечают, что уровень аннуляций туров в Испанию в связи с терактом будет понятен только в ближайшие трое... читать дальше

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Чистая прибыль Applied Materials Inc., одного из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска полупроводников, в третьем финансовом квартале выросла на 83%, или в 1,8 раза, - до рекордных для компании $925 млн, или $0,85 на акцию, по сравнению с $505 млн, или $0,46... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 11 августа составил 9 трлн 337,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 4 августа денежная база в России равнялась 9 трлн 247,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,97%, или на 89,8 млрд... На 4 августа денежная база в России равнялась 9 трлн 247,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,97%, или на 89,8 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8745 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8583 руб., максимальный - 8,92... Минимальный курс юаня составил 8,8583 руб., максимальный - 8,92... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -556,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Намерение авиаперевозчика Lufthansa частично поглотить обанкротившуюся компанию Air Berlin вызвало резкую критику как у властей Германии, так и независимых органов, борющихся против нечестной конкуренции, сообщает "Немецкая волна" "Air Berlin и Lufthansa на многих... "Air Berlin и Lufthansa на многих... читать дальше

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