ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 августа в размере 59,249 руб.

17 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 59,249 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,31 коп.

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Правительство РФ выделит из Резервного фонда около 440 млн рублей на поддержку работников "АвтоВАЗа", сохранение квалифицированных сотрудников, сообщил премьер Дмитрий Медведев. "Мы также выделяем деньги на поддержку работников "АвтоВАЗа", на сохранение... "Мы также выделяем деньги на поддержку работников "АвтоВАЗа", на сохранение... читать дальше

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Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в июне 2017 года составило 26,6 млрд евро по сравнению с 21,4 млрд евро в мае, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с аналогичным показателем июня 2016 года... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 59,249 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,31 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 69,6531 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,27 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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За семь месяцев 2017 г. в службы занятости обратилось свыше 1 млн человек, каждый третий из них попросил помочь найти работу. "За семь месяцев 2017 года количество заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере содействия занятости населения превысило... "За семь месяцев 2017 года количество заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере содействия занятости населения превысило... читать дальше

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Сделка по покупке подразделением Berkshire Hathaway, принадлежащей миллиардеру Уоррену Баффету, компании Energy Future Holdings (EFH) общим объемом $18 млрд может быть сорвана, пишет газета Financial Times. Покупка EFH позволила бы Berkshire Hathaway Energy получить... Покупка EFH позволила бы Berkshire Hathaway Energy получить... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в июле 2017 года выросли на 1,3% относительно того же месяца 2016 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. В июне в еврозоне была зафиксирована такая же годовая инфляция. Динамика цен совпала как с предварительными данными,... Динамика цен совпала как с предварительными данными,... читать дальше

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Рублевые и валютные вклады физических лиц в российских банках за июль 2017 года снизились на 0,2% после роста на 2,6% в июне. К 1 августа 2017 года вклады составили 2417 августа. FINMARKET.RU - трлн 855,4 млрд руб. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского... читать дальше

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В июле 2017 года объем розничных продаж в Великобритании повысился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи увеличились на 1,3%. Аналитики, опрошенные агентством... Аналитики, опрошенные агентством... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно опускаются в ходе торгов в четверг после трех сессий роста подряд, инвесторы оценивают статданные и протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2589 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,249 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 40,31 коп. - до 59,2490 руб.... читать дальше

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7 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-129 объемом 75 млрд рублей по цене 99,976% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,76%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,76%... читать дальше

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"Ведомости" пишут о попытке абонента МТС взыскать 30 млрд рублей с оператора. Причиной его недовольства послужили списанные из пакета бесплатные минуты, указывает газета. О попытке жителя Тамбовской области Алексея Мелехова взыскать с МТС 30 млрд руб. говорится в отчете... О попытке жителя Тамбовской области Алексея Мелехова взыскать с МТС 30 млрд руб. говорится в отчете... читать дальше

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ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов на 1 августа 2017 года. Объем кредитов нефинансовым организациям за июль вырос на 0,3% после повышения на 1,4% в мае - до 30 трлн 114,8 млрд руб. Объем кредитов нефинансовым организациям за июль вырос на 0,3% после повышения на 1,4% в мае - до 30 трлн 114,8 млрд руб. За январь-июль кредиты сократились на 0,1%.... За январь-июль кредиты сократились на 0,1%.... читать дальше

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Во втором квартале 2017 года безработица во Франции, уменьшилась до 9,5% - минимум за пять лет (с первого квартала 2012 года), свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. В первом квартале показатель безработицы, рассчитанный по стандартам... В первом квартале показатель безработицы, рассчитанный по стандартам... читать дальше

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