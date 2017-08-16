Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,5745 руб.

16 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3605 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,5745 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,3 руб., максимальный - 59,76 руб. Было заключено 13096 сделок. Объем торгов составил 53442,84 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,3275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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