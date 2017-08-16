Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,8719 руб.

16 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,8719 руб.

Минимальный курс евро составил 69,6025 руб., максимальный - 70,115 руб. Было заключено 3619 сделок. Объем торгов составил 14429,18 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,73 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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