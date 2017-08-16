Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 августа

16 августа. FINMARKET.RU -РФ с 17 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2435,97 (-19,78) руб./грамм; на серебро - 31,99 (-0,55) руб./грамм; на платину - 1848,82 (-2,72) руб./грамм; на палладий - 1712,65 (-15,59) руб./грамм.

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К середине дня индекс ММВБ начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 7,4 пункта (0,379%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1942,88 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 23160,908 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1,873 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 615 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8965 руб. Минимальный курс юаня составил 8,858 руб., максимальный - 8,9035... Минимальный курс юаня составил 8,858 руб., максимальный - 8,9035... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4198 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,5093 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7586 руб. Минимальный курс евро составил 69,3825 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,3825 руб.,... читать дальше

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Во второй половине 2017 года годовой прирост цен будет находиться вблизи целевого значения 4%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. Дефляция в России по итогам августа не несет риски. По данным Росстата, снижение потребительских цен в РФ за неделю с 8 по... По данным Росстата, снижение потребительских цен в РФ за неделю с 8 по... читать дальше

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Индекс РТС умеренно вырос на фоне благоприятной конъюнктуры мировых фондовых рынков. Индекс ММВБ снизился из-за укрепляющегося рубль. Позитивная конъюнктура мировых фондовых рынков вызвана смягчением позиций США и Северной Кореи в отношении друг друга. Позитивная конъюнктура мировых фондовых рынков вызвана смягчением позиций США и Северной Кореи в отношении друг друга. Фондовые... Фондовые... читать дальше

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ОПЕК, вероятно, придется еще много и долго трудиться для того, чтобы уменьшить размер товарных запасов нефти до среднего объема за последние пять лет, полагает глава отдела нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства (МЭА) Нил... читать дальше

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Эффект для экономики РФ от инвестиций в разработку российского ПО в пять раз выше, чем от покупки зарубежного софта, заявил глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух на встрече представителей российских... читать дальше

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"Газпром" с 1 января по 15 августа 2017 года, по предварительным данным, увеличил экспорт в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% - до 118,3 млрд куб. м, следует из данных газового концерна. Добыча газа компании за данный период... Добыча газа компании за данный период... читать дальше

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ВВП Белоруссии в январе-июле 2017 года вырос на 1,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года и составил до 56,7 млрд белорусских рублей, говорится в материалах Национального статистического комитета. По итогам января-июня рост ВВП составил 1%. Объем... Объем... читать дальше

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Китай вошел в мировую тройку лидеров по добыче сланцевого газа вместе с США и Канадой. В 2016 году объем производства сланцевого газа в КНР достиг 7,882 млрд кубометров, заявил глава департамента министерства земельных и природных ресурсов Юй Хайфэн на... В 2016 году объем производства сланцевого газа в КНР достиг 7,882 млрд кубометров, заявил глава департамента министерства земельных и природных ресурсов Юй Хайфэн на... читать дальше

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Рыбаки РФ, по данным на 16 августа, выловили 3,2 млн тонн рыбы, что на 2%, или на 60 тыс. тонн, больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Рыболовство. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выловлено 2,172 млн тонн, что на 15,8 тыс. тонн превышает... В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выловлено 2,172 млн тонн, что на 15,8 тыс. тонн превышает... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитные рейтинги контрагента и рейтинги финансовой устойчивости АО "СОГАЗ" до "ВВВ-" с "ВВ+". Прогноз рейтинга изменен на "стабильный" с "позитивного", говорится в пресс-релизе агентства. Повышение... Повышение... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8945 тыс. баррелей - до 466,492 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 22 тыс. баррелей и составили 231,125 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 22 тыс. баррелей и составили 231,125 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3605 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,5745 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,3 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,3 руб.,... читать дальше

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