Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2125,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 981,33 млрд руб.

16 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 августа составили по Российской Федерации 2125,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1856,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2190,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1913,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 августа составили 981,33 млрд руб. против 982,30638 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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