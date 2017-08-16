ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,3718 руб.

15 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 70,3718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,27 коп.

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Президент РФ Владимир Путин в среду заявил о недопустимости случаев, когда ведомственные документы имеют приоритет перед законом, как это было во времена сталинского НКВД. Участники совещания по развитию транспортной инфраструктуры на Северо-Западе РФ обратили внимание... Участники совещания по развитию транспортной инфраструктуры на Северо-Западе РФ обратили внимание... читать дальше

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Данные Росстата по промпроизводству в июле оказались хуже ожиданий Банка России и указывают на замедление экономического роста в 3-м квартале, прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ статистику по промышленности. Негативное влияние на динамику промышленности в... Негативное влияние на динамику промышленности в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил убрать НДС на пассажирские авиаперевозки, связывающие основную часть России с Калининградской областью. "У нас это единственный анклавный регион в РФ, здесь есть определенные сложности с коммуникацией. Нужно либо субсидировать в... "У нас это единственный анклавный регион в РФ, здесь есть определенные сложности с коммуникацией. Нужно либо субсидировать в... читать дальше

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За январь-июль 2017 года в Москве зарегистрировано рождение 77 тыс. 983 детей, что на 7,8% меньше в годовом сравнении, следует из данных столичного управления ЗАГС. При этом за полугодие в Москве родились 9787 детей, у которых хотя бы один из родителей является... При этом за полугодие в Москве родились 9787 детей, у которых хотя бы один из родителей является... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 5,37 пункта (0,275%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1955,65 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1956,47 (+0,32%) пункта, минимальное - 1950,17 (-0,01%)... читать дальше

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В январе-июле 2017 года интенсивность движения в воздушном пространстве России увеличилась на 7,89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Росавиация. Всего по итогам семи месяцев российские и иностранные авиакомпании выполнили в воздушном пространстве РФ... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 9 августа по 16 августа) - 60,3083 руб. за доллар, максимальное значение - 60,7446 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,39 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,18/60,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,55/60,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 17 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,44/70,71 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 23 коп., Cредний курс продажи упал на...

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ФАС направила в администрацию президента дополнительные предложения по ограничению роста цен на рыбу. Речь идет о необходимости устранить административные барьеры при поставке рыбы на российский берег. "К примеру, стало известно, что рыбопромысловые компании... "К примеру, стало известно, что рыбопромысловые компании... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с вопросом ценообразования на авиабилеты в системе бронирования Amadeus, в использовании которой Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит сговор авиакомпаний. "Надо точно совершенно разобраться, что там происходит. Я... "Надо точно совершенно разобраться, что там происходит. Я... читать дальше

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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора зерна в РФ в этом году до 127 млн тонн. В 2016 году урожай составил 120,7 млн тонн, в том числе 73,3 млн тонн пшеницы. В 2016 году урожай составил 120,7 млн тонн, в том числе 73,3 млн тонн пшеницы. "Еще 12 августа мы изменили предыдущий прогноз, повысив его до 127 млн тонн,... "Еще 12 августа мы изменили предыдущий прогноз, повысив его до 127 млн тонн,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин в среду потребовал от профильных ведомств ускорить решение вопроса о переводе ставок обслуживания стивидорных компаний из долларов в рубли. С соответствующим предложением к президенту на совещании по развитию транспортной инфраструктуры... С соответствующим предложением к президенту на совещании по развитию транспортной инфраструктуры... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы поднимаются в ходе торгов в среду. Индексы растут на фоне сильных статданных по экономике еврозоны и Великобритании. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился к 12:05 мск на 0,72% - до 379,22... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился к 12:05 мск на 0,72% - до 379,22... читать дальше

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Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2017 года выросла на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Данные совпали с предварительной оценкой и с прогнозом... Данные совпали с предварительной оценкой и с прогнозом... читать дальше

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