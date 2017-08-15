ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 августа в размере 59,9266 руб.

15 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 59,9266 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,76 коп.

.

Импорт золота в Индию в июле 2017 года составил $2,103 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. Всего за январь-июль, по подсчетам, поставки золота в Индию... Всего за январь-июль, по подсчетам, поставки золота в Индию... читать дальше

.

Риск невыполнения производственного плана "Норникеля" на 2017 год снизился в связи с дополнительно принятыми мерами, заявил журналистам старший вице-президент, руководитель блока экономики и финансов "Норникеля" Сергей Малышев. "Норникель" во вторник подтвердил прогноз... "Норникель" во вторник подтвердил прогноз... читать дальше

.

Розничные продажи алкогольной продукции в первом полугодии этого года остались практически на уровне прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Росалкогольрегулировании. Представитель ведомства прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что продажи в январе-июне упали.... Представитель ведомства прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что продажи в январе-июне упали.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1613 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,935 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,83 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,83 руб.,... читать дальше

.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 11-18-го купонов биржевых облигаций серии БО-17 в размере 8,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты при погашении каждого из этих купонов составит 20,69 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... Размер выплаты при погашении каждого из этих купонов составит 20,69 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше

.

Согласно международному рейтингу Taxi Price Index 2017, Москва оказалась в тройке мировых мегаполисов с самой низкой стоимостью поездки на такси внутри города после египетского Каира и таиландского Бангкока, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта столицы во... читать дальше

.

"Московская биржа" 15 августа зарегистрировала биржевые облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-04R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B02-04-65045-D-001P. Выпуску присвоен номер 4B02-04-65045-D-001P. С 15 августа бумаги включены во второй... С 15 августа бумаги включены во второй... читать дальше

.

Министерство финансов Краснодарского края завершило размещение облигаций серии 35001 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства. Сбор заявок на бумаги прошел 8 августа. В ходе премаркетинга регион ориентировал инвесторов на диапазон ставки 8,8-9,0%... Сбор заявок на бумаги прошел 8 августа. В ходе премаркетинга регион ориентировал инвесторов на диапазон ставки 8,8-9,0%... читать дальше

.

Производство стального проката в РФ в июле 2017 года выросло на 2,2% (год к году), говорится в сообщении Росстата. По сравнению с июнем 2017 года российские предприятия увеличили выпуск стального проката на 8%. Абсолютных показателей за июль Росстат не... По сравнению с июнем 2017 года российские предприятия увеличили выпуск стального проката на 8%. Абсолютных показателей за июль Росстат не... читать дальше

.

Московский офис туроператора "Аэлита Трэвел" прекращает деятельность, с 16 августа заявления на компенсацию принимает офис компании в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте компании. "С 16 августа 2017 офис в Москве прекращает свою деятельность. Прием заявлений на... "С 16 августа 2017 офис в Москве прекращает свою деятельность. Прием заявлений на... читать дальше

.

Американские фондовые индексы умеренно повышаются в начале торгов во вторник благодаря сильным статданным по розничным продажам и снижению напряженности вокруг Северной Кореи. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:38 мск 15 августа повысился на 24,42 пункта... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:38 мск 15 августа повысился на 24,42 пункта... читать дальше

.

Создаваемая автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика" призвана оценивать эффективность реализации соответствующей программы и будет определять стратегические направления на этом пути, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Наши крупные компании... "Наши крупные компании... читать дальше

.

5 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-127 на 11 млрд 475,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Россия в январе-июле 2017 года увеличила производство электроэнергии на 1% - до 628 млрд кВтч, сообщил Росстат. В том числе, на 7,3% выросло количество произведенной энергии атомными станциями - до 118 млрд кВтч. Снизилось на 1,2% производство электроэнергии на... В том числе, на 7,3% выросло количество произведенной энергии атомными станциями - до 118 млрд кВтч. Снизилось на 1,2% производство электроэнергии на...

.

Министерство финансов России 16 августа проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26207 в объеме 20 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26220 на сумму 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина, размещенном на его... читать дальше

.

Банк России разместил купонные облигации (КОБР) совокупной номинальной стоимостью 150 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ. Этот выпуск стал первым за шесть лет с 2011 года размещением облигаций Банка России и первым выпуском купонных облигаций. Этот выпуск стал первым за шесть лет с 2011 года размещением облигаций Банка России и первым выпуском купонных облигаций. Заявки на... Заявки на... читать дальше

.