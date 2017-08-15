15 августа 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|II квартал 2017
|11:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июль 2017
|11:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Июль 2017
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июль 2017
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Август 2017
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июль 2017
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Июнь 2017
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15 августа 2017 года 18:02
Импорт золота в Индию в июле 2017 года составил $2,103 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.
Это в 2 раза больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года.
Всего за январь-июль, по подсчетам, поставки золота в Индию... читать дальше
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15 августа 2017 года 17:53
Риск невыполнения производственного плана "Норникеля" на 2017 год снизился в связи с дополнительно принятыми мерами, заявил журналистам старший вице-президент, руководитель блока экономики и финансов "Норникеля" Сергей Малышев.
"Норникель" во вторник подтвердил прогноз... читать дальше
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15 августа 2017 года 17:41
Розничные продажи алкогольной продукции в первом полугодии этого года остались практически на уровне прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Росалкогольрегулировании.
Представитель ведомства прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что продажи в январе-июне упали.... читать дальше
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15 августа 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1613 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,935 руб.
Минимальный курс доллара США составил 59,83 руб.,... читать дальше
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15 августа 2017 года 17:28
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 11-18-го купонов биржевых облигаций серии БО-17 в размере 8,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Размер выплаты при погашении каждого из этих купонов составит 20,69 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше
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15 августа 2017 года 17:21
Согласно международному рейтингу Taxi Price Index 2017, Москва оказалась в тройке мировых мегаполисов с самой низкой стоимостью поездки на такси внутри города после египетского Каира и таиландского Бангкока, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта столицы во... читать дальше
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15 августа 2017 года 17:20
"Московская биржа" 15 августа зарегистрировала биржевые облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-04R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен номер 4B02-04-65045-D-001P.
С 15 августа бумаги включены во второй... читать дальше
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15 августа 2017 года 17:13
Министерство финансов Краснодарского края завершило размещение облигаций серии 35001 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сбор заявок на бумаги прошел 8 августа. В ходе премаркетинга регион ориентировал инвесторов на диапазон ставки 8,8-9,0%... читать дальше
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15 августа 2017 года 17:12
Производство стального проката в РФ в июле 2017 года выросло на 2,2% (год к году), говорится в сообщении Росстата.
По сравнению с июнем 2017 года российские предприятия увеличили выпуск стального проката на 8%. Абсолютных показателей за июль Росстат не... читать дальше
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15 августа 2017 года 17:00
Московский офис туроператора "Аэлита Трэвел" прекращает деятельность, с 16 августа заявления на компенсацию принимает офис компании в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте компании.
"С 16 августа 2017 офис в Москве прекращает свою деятельность. Прием заявлений на... читать дальше
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15 августа 2017 года 16:48
Американские фондовые индексы умеренно повышаются в начале торгов во вторник благодаря сильным статданным по розничным продажам и снижению напряженности вокруг Северной Кореи.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:38 мск 15 августа повысился на 24,42 пункта... читать дальше
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15 августа 2017 года 16:44
Создаваемая автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика" призвана оценивать эффективность реализации соответствующей программы и будет определять стратегические направления на этом пути, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Наши крупные компании... читать дальше
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15 августа 2017 года 16:38
5 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-127 на 11 млрд 475,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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15 августа 2017 года 16:32
Россия в январе-июле 2017 года увеличила производство электроэнергии на 1% - до 628 млрд кВтч, сообщил Росстат.
В том числе, на 7,3% выросло количество произведенной энергии атомными станциями - до 118 млрд кВтч. Снизилось на 1,2% производство электроэнергии на...
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15 августа 2017 года 16:30
Министерство финансов России 16 августа проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26207 в объеме 20 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26220 на сумму 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина, размещенном на его... читать дальше
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15 августа 2017 года 16:29
Банк России разместил купонные облигации (КОБР) совокупной номинальной стоимостью 150 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Этот выпуск стал первым за шесть лет с 2011 года размещением облигаций Банка России и первым выпуском купонных облигаций.
Заявки на... читать дальше
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