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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,6645 руб.
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Рост промпроизводства в июле замедлился до 1,1% с 3,5% в июне, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась в три раза слабее прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 3,4%
 
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Снижение ставок по ипотеке затруднит докапитализацию банков
Снижение ставок по ипотеке затруднит выполнение программы Минфина по докапитализации банков. Такое мнение высказывают опрошенные "Известиями" эксперты. Сбербанк с 10 августа снизил ставки по ипотеке на 0,6-2 п.п., до 7,4-10%, что было оценено...
 
Власти обещают туроператорам очередные субсидии
Субсидирование туроператоров внутреннего и въездного туризма может стать частью федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма в 2019–2025 годах, следует из проекта концепции документа, опубликованной на...
 
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15 августа 2017 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,6645 руб.

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15 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 70,6645 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,57 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
15 августа 2017 года 18:02
Индия в июле увеличила импорт золота в 2 раза
Импорт золота в Индию в июле 2017 года составил $2,103 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это в 2 раза больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года.

Всего за январь-июль, по подсчетам, поставки золота в Индию...    читать дальше
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15 августа 2017 года 17:53
Риск невыполнения производственного плана Норникеля в 2017 г. снизился - CFO
Риск невыполнения производственного плана "Норникеля" на 2017 год снизился в связи с дополнительно принятыми мерами, заявил журналистам старший вице-президент, руководитель блока экономики и финансов "Норникеля" Сергей Малышев.

"Норникель" во вторник подтвердил прогноз...    читать дальше
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15 августа 2017 года 17:41
Розничные продажи алкоголя в РФ в 1-м полугодии сохранились на уровне прошлого года
Розничные продажи алкогольной продукции в первом полугодии этого года остались практически на уровне прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Росалкогольрегулировании.

Представитель ведомства прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что продажи в январе-июне упали....    читать дальше
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15 августа 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,935 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1613 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,935 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,83 руб.,...    читать дальше
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15 августа 2017 года 17:28
Ставка 11-18-го купонов облигаций Россельхозбанка серии БО-17 установлена в размере 8,3%
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 11-18-го купонов биржевых облигаций серии БО-17 в размере 8,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Размер выплаты при погашении каждого из этих купонов составит 20,69 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс....    читать дальше
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15 августа 2017 года 17:21
Москва заняла третье место в мире среди мегаполисов по дешевизне такси
Согласно международному рейтингу Taxi Price Index 2017, Москва оказалась в тройке мировых мегаполисов с самой низкой стоимостью поездки на такси внутри города после египетского Каира и таиландского Бангкока, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта столицы во...    читать дальше
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15 августа 2017 года 17:20
Мосбиржа зарегистрировала бонды РЖД серии 001Р-04R на 15 млрд рублей
"Московская биржа" 15 августа зарегистрировала биржевые облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-04R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B02-04-65045-D-001P.

С 15 августа бумаги включены во второй...    читать дальше
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15 августа 2017 года 17:13
Краснодарский край полностью разместил бонды на 10 млрд рублей
Министерство финансов Краснодарского края завершило размещение облигаций серии 35001 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сбор заявок на бумаги прошел 8 августа. В ходе премаркетинга регион ориентировал инвесторов на диапазон ставки 8,8-9,0%...    читать дальше
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15 августа 2017 года 17:12
РФ в июле увеличила выпуск стального проката на 2,2% - Росстат
Производство стального проката в РФ в июле 2017 года выросло на 2,2% (год к году), говорится в сообщении Росстата.

По сравнению с июнем 2017 года российские предприятия увеличили выпуск стального проката на 8%. Абсолютных показателей за июль Росстат не...    читать дальше
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15 августа 2017 года 17:00
Приостановивший деятельность туроператор "Аэлита Трэвел" закрывает московский офис
Московский офис туроператора "Аэлита Трэвел" прекращает деятельность, с 16 августа заявления на компенсацию принимает офис компании в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте компании.

"С 16 августа 2017 офис в Москве прекращает свою деятельность. Прием заявлений на...    читать дальше
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15 августа 2017 года 16:48
Фондовые индексы США умеренно повышаются в начале торгов
Американские фондовые индексы умеренно повышаются в начале торгов во вторник благодаря сильным статданным по розничным продажам и снижению напряженности вокруг Северной Кореи.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:38 мск 15 августа повысился на 24,42 пункта...    читать дальше
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15 августа 2017 года 16:44
Яндекс", Сбербанк, "Мейл.ру" и ряд других компаний будут реализовывать программу "Цифровая экономика"
Создаваемая автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика" призвана оценивать эффективность реализации соответствующей программы и будет определять стратегические направления на этом пути, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Наши крупные компании...    читать дальше
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15 августа 2017 года 16:38
ВТБ разместил 15,3% выпуска однодневных бондов серии КС-2-127 на 11,5 млрд рублей
5 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-127 на 11 млрд 475,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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15 августа 2017 года 16:32
Производство электроэнергии в РФ в январе-июле выросло на 1%
Россия в январе-июле 2017 года увеличила производство электроэнергии на 1% - до 628 млрд кВтч, сообщил Росстат.

В том числе, на 7,3% выросло количество произведенной энергии атомными станциями - до 118 млрд кВтч. Снизилось на 1,2% производство электроэнергии на...
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15 августа 2017 года 16:30
Минфин РФ 16 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ 26207 и 26220 на 40 млрд рублей
Министерство финансов России 16 августа проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26207 в объеме 20 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26220 на сумму 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина, размещенном на его...    читать дальше
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15 августа 2017 года 16:29
ЦБ РФ разместил купонные бонды на 150 млрд руб., средневзвешенная цена - 100,0288% от номинала
Банк России разместил купонные облигации (КОБР) совокупной номинальной стоимостью 150 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Этот выпуск стал первым за шесть лет с 2011 года размещением облигаций Банка России и первым выпуском купонных облигаций.

Заявки на...    читать дальше
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