Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,5914 руб.

14 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 905 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5914 руб.

Минимальный курс евро составил 70,42 руб., максимальный - 70,745 руб. Было заключено 2352 сделки. Объем торгов составил 10189,24 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,4425 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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