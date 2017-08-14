Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -521,2 млрд руб.

14 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -521,2 млрд руб.

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Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 6,92 пункта (0,356%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1951,75 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 23263,816 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 141,266 млрд руб., или на...

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ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК) приняло и утвердило решение о размещении биржевых облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Размещение 3-летних бумаг пройдет по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс.... Размещение 3-летних бумаг пройдет по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2394 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4926 руб. Минимальный курс евро составил 70,145 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,145 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3034 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7515 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9523 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9145 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,9145 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме благодаря позитивной динамике мировых рынков капитала, которые положительно отреагировали на снижение накала геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном... читать дальше

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Великобритания не будет использовать "переходный период" до окончательного разрыва с Евросоюзом как возможность остаться в ЕС. Об этом говорится в совместной статье для британской газеты The Sunday Telegraph написали министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд и... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия 2017 года чистая прибыль ПАО "Газпром" по РСБУ упала в 11,2 раза - до 17,376 млрд рублей с 194,417 млрд рублей за январь-июнь 2016 года, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 5,5% - до 2,089 трлн рублей. Себестоимость выросла... Выручка увеличилась на 5,5% - до 2,089 трлн рублей. Себестоимость выросла... читать дальше

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Канцлер Германии Ангела Меркель на партийном мероприятии в Дортмунде, давшем старт избирательной кампании Христианско-демократического союза (ХДС), раскритиковала действия руководителей немецких концернов, замешанных в манипуляциях с программным обеспечением для замера вредных... читать дальше

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Производитель и продавец спортивной одежды и обуви Adidas в 2016 году вернулся к росту выручки в России, но увеличил убыток, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка ООО "Адидас" в прошлом году увеличилась на 1,1% - до 47,25 млрд рублей. В 2015 году выручка... Выручка ООО "Адидас" в прошлом году увеличилась на 1,1% - до 47,25 млрд рублей. В 2015 году выручка... читать дальше

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"Евроцемент груп" начал экспорт цемента в Великобританию. Первая экспортная партия цемента "Евроцемен груп" для клиентов на территории Великобритании и Ирландии прибыла в порт города Бристоль в начале августа, говорится в сообщении холдинга. Поставки осуществляются... Поставки осуществляются... читать дальше

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Во втором квартале 2017 года ВВП Португалии вырос на 2,8% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют официальные данные. Аналогичные темпы роста были зафиксированы и в первом квартале, став лучшими за последние девять лет. Тем не менее аналитики в среднем ждали еще... Аналогичные темпы роста были зафиксированы и в первом квартале, став лучшими за последние девять лет. Тем не менее аналитики в среднем ждали еще... читать дальше

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Нефть, дешевевшая в ходе торгов, начала незначительно дорожать благодаря ожиданиям перебоев с поставками нефти из Ливии. Как сообщалось, добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара упала более чем на 30% - до 200 тыс. баррелей в сутки... Как сообщалось, добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара упала более чем на 30% - до 200 тыс. баррелей в сутки... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7737 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,61 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,61 руб.,... читать дальше

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В Китае в первом полугодии количество мобильных приложений превысило 4,02 млн, сообщает министерство промышленности и информатизации страны. Наибольшее число приложений приходится на мобильные игры, которых насчитывалось на конец июня 1,17 млн. Далее следуют сервисы для... читать дальше

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