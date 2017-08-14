14 августа 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июнь 2017
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14 августа 2017 года 09:26
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан считает текущий уровень базовой процентной ставки уместным на данный момент, однако хотел бы увидеть четкие сигналы усиления инфляции в США, прежде чем поддерживать ее дальнейшее повышение.
Выступая на... читать дальше
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14 августа 2017 года 09:15
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются в понедельник благодаря некоторому ослаблению опасений в отношении конфликта США и Северной Кореи после смягчения риторики представителей американской стороны.
Гонконгский Hang Seng прибавляет... читать дальше
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14 августа 2017 года 09:10
Объем ВВП в апреле-июне 2017 г. увеличился на 4% в годовом выражении, темпы роста стали максимальными с начала 2015 года, свидетельствуют предварительные данные кабинета министров Японии. ВВП Японии во втором квартале 2017 года вырос по итогам шестого квартала подряд - это самый... читать дальше
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14 августа 2017 года 08:56
Первый вице-премьер российского правительства, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, считает, что компания "Алроса" сможет возместить выпадающие объемы добычи сырья из-за аварии на руднике "Мир" за счет наращивания добычи на других своих предприятиях.... читать дальше
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14 августа 2017 года 08:44
Президент США Дональд Трамп хотел бы иметь хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.
"Я думаю, что президент настроен на то, чтобы иметь хорошие отношения с Владимиром Путиным.... читать дальше
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14 августа 2017 года 08:35
Американский фондовый рынок вырос в пятницу, однако завершил неделю падением на фоне обострения отношений между США и Северной Кореей, пишет MarketWatch.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 0,1% - до 21858,32... читать дальше
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14 августа 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $45,35 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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14 августа 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 885,24 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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14 августа 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75743,19 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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14 августа 2017 года 08:23
Нефть в пятницу незначительно подорожала, в понедельник котировки меняются незначительно снижаются.
По итогам торгов 11 августа стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне прибавила $0,2 (0,39%) и составила $52,10 за баррель.... читать дальше
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14 августа 2017 года 08:12
Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу. Снижение фиксировалось третий день подряд из-за усилившейся геополитической напряженности, а также падения цен на нефть, железную руду и большинство металлов.
Сводный индекс крупнейших... читать дальше
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14 августа 2017 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 70,7502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,25 коп.
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14 августа 2017 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 60,1873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,75 коп.
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14 августа 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Промышленное производство в еврозоне
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13 августа 2017 года 18:38
ООО "Югстальтрейд" (ЮСТ, Армавир, Краснодарский край) подало в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом ООО "Управляющая компания "Рэйлтрансхолдинг" (УК "РТХ"), говорится в материалах картотеки арбитражных дел.
Заявление датировано 11 августа. Подробности не... читать дальше
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13 августа 2017 года 17:24
Совет директоров АО "Октябрьский электровагоноремонтный завод" (ОЭВРЗ, Санкт-Петербург) рекомендовал миноритарным акционерам принять оферту ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) о выкупе у них акций ОЭВРЗ по цене 460,44 рубля, говорится в материалах ОЭВРЗ.
ТМХ выставил оферту... читать дальше
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