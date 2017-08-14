ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,7502 руб.

14 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 70,7502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,25 коп.

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Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан считает текущий уровень базовой процентной ставки уместным на данный момент, однако хотел бы увидеть четкие сигналы усиления инфляции в США, прежде чем поддерживать ее дальнейшее повышение. Выступая на... Выступая на... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются в понедельник благодаря некоторому ослаблению опасений в отношении конфликта США и Северной Кореи после смягчения риторики представителей американской стороны. Гонконгский Hang Seng прибавляет... Гонконгский Hang Seng прибавляет... читать дальше

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Объем ВВП в апреле-июне 2017 г. увеличился на 4% в годовом выражении, темпы роста стали максимальными с начала 2015 года, свидетельствуют предварительные данные кабинета министров Японии. ВВП Японии во втором квартале 2017 года вырос по итогам шестого квартала подряд - это самый... читать дальше

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Первый вице-премьер российского правительства, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, считает, что компания "Алроса" сможет возместить выпадающие объемы добычи сырья из-за аварии на руднике "Мир" за счет наращивания добычи на других своих предприятиях.... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп хотел бы иметь хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. "Я думаю, что президент настроен на то, чтобы иметь хорошие отношения с Владимиром Путиным.... "Я думаю, что президент настроен на то, чтобы иметь хорошие отношения с Владимиром Путиным.... читать дальше

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Американский фондовый рынок вырос в пятницу, однако завершил неделю падением на фоне обострения отношений между США и Северной Кореей, пишет MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 0,1% - до 21858,32... Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 0,1% - до 21858,32... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $45,35 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 885,24 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75743,19 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Нефть в пятницу незначительно подорожала, в понедельник котировки меняются незначительно снижаются. По итогам торгов 11 августа стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне прибавила $0,2 (0,39%) и составила $52,10 за баррель.... По итогам торгов 11 августа стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне прибавила $0,2 (0,39%) и составила $52,10 за баррель.... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу. Снижение фиксировалось третий день подряд из-за усилившейся геополитической напряженности, а также падения цен на нефть, железную руду и большинство металлов. Сводный индекс крупнейших... Сводный индекс крупнейших... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 70,7502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,25 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 60,1873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,75 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Промышленное производство в еврозоне Промышленное производство в еврозоне ... ...

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ООО "Югстальтрейд" (ЮСТ, Армавир, Краснодарский край) подало в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом ООО "Управляющая компания "Рэйлтрансхолдинг" (УК "РТХ"), говорится в материалах картотеки арбитражных дел. Заявление датировано 11 августа. Подробности не... Заявление датировано 11 августа. Подробности не... читать дальше

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Совет директоров АО "Октябрьский электровагоноремонтный завод" (ОЭВРЗ, Санкт-Петербург) рекомендовал миноритарным акционерам принять оферту ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) о выкупе у них акций ОЭВРЗ по цене 460,44 рубля, говорится в материалах ОЭВРЗ. ТМХ выставил оферту... ТМХ выставил оферту... читать дальше

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