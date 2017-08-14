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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,1873 руб.
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14 августа 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,1873 руб.
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14 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 60,1873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,75 коп.
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