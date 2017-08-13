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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,7502 руб.
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Инфляция в июле замедлилась до 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали рост цен на уровне 0,4%. Годовая инфляция упала до 3,9%, оказавшись впервые ниже таргета
 
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13 августа 2017 года 12:07

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,7502 руб.

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13 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 70,7502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,25 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
13 августа 2017 года 18:38
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ООО "Югстальтрейд" (ЮСТ, Армавир, Краснодарский край) подало в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом ООО "Управляющая компания "Рэйлтрансхолдинг" (УК "РТХ"), говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Заявление датировано 11 августа. Подробности не...    читать дальше
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13 августа 2017 года 17:24
Совет директоров ОЭВРЗ рекомендует миноритариям принять оферту ТМХ о выкупе акций по 460,44 рубля
Совет директоров АО "Октябрьский электровагоноремонтный завод" (ОЭВРЗ, Санкт-Петербург) рекомендовал миноритарным акционерам принять оферту ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) о выкупе у них акций ОЭВРЗ по цене 460,44 рубля, говорится в материалах ОЭВРЗ.

ТМХ выставил оферту...    читать дальше
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13 августа 2017 года 16:45
Банк "Санкт-Петербург" выплатил почти 300 млн рублей штрафа за нарушение программы докапитализации
Банк "Санкт-Петербург" в июле выплатил почти 300 млн рублей штрафа за несоблюдение требований по фонду оплаты труда в рамках государственной программы докапитализации через облигации федерального займа (ОФЗ), следует из материалов банка.

Агентство по страхованию вкладов...    читать дальше
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13 августа 2017 года 15:43
Ростсельмаш в 2017 году начнет выпуск комбайна Nova, вложив в разработку 214 млн рублей
ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону, входит в промышленный союз "Новое содружество") планирует до конца 2017 года внедрить в серийное производство кормоуборочный комбайн Nova, вложив в его разработку 214 млн рублей, сообщается на сайте правительства Ростовской...    читать дальше
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13 августа 2017 года 14:18
Боевики ИГИЛ выбиты из сирийского города Эс-Сухне
Боевики ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ-ИФ) выбиты из сирийского города Эс-Сухне российской боевой авиацией и сирийскими правительственными силами, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Освобождение от террористов ИГИЛ Эс-Сухне открывает возможности...    читать дальше
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13 августа 2017 года 13:01
В 2017 году Новикомбанк продал связанной стороне кредиты балансовой стоимостью 24,6 млрд рублей
Новикомбанк, дочерний банк госкорпорации "Ростех", в 2017 году продал связанной стороне кредиты балансовой стоимостью 24,6 млрд рублей без учета начисленных процентов, говорится в отчетности банка по РСБУ за первое полугодие.

Оплата части стоимости прав требования в...    читать дальше
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13 августа 2017 года 12:12
Ростуризм рекомендует российским туристам в США воздержаться от поездок в Шарлотсвилл
Ростуризм рекомендует российским туристам в США серьезно отнестись к ситуации в Шарлотсвилле при выборе маршрута поездки по стране, сообщает пресс-служба ведомства. "Ростуризм призывает российских туристов, пребывающих на территории Соединенных Штатов Америки или планирующих...    читать дальше
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13 августа 2017 года 12:07
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,1873 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 60,1873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,75 коп.
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13 августа 2017 года 12:07
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,7502 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 70,7502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,25 коп.
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12 августа 2017 года 18:09
Ростех намерен получить 80% акций Кировского шинного завода
Госкорпорация "Ростех" подала в ФАС России ходатайство о приобретении 80% голосующих акций АО "Кировский шинный завод", сообщает ФАС.

АО "Кировский шинный завод" последний раз раскрывал список аффилированных лиц по данным на 31 декабря 2015 года. Согласно ему, 100%...    читать дальше
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12 августа 2017 года 18:05
Минздрав Турции принимает меры для улучшения эпидемиологической ситуации на курортах страны - Роспотребнадзор
Минздрав Турции принимает меры для улучшения эпидемиологической ситуации на курортах страны, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. "Минздравом Турции даны указания на предмет принятия мер по улучшению санитарно-эпидемиологических условий, ведения мониторинга обращений...    читать дальше
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12 августа 2017 года 17:06
Чепецкий мехзавод в 1 полугодии 2017 года увеличил чистую прибыль на 12%, до 949 млн рублей
АО "Чепецкий механический завод" (ЧМЗ, Глазов, Удмуртия, входит в "ТВЭЛ") в январе-июне 2017 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 949 млн руб., что на 12% больше, чем в 1 полугодии 2016 года, говорится в отчете компании.

Выручка предприятия выросла на 5%, до 5...    читать дальше
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12 августа 2017 года 16:13
Совет директоров РусГидро переизбрал председателем вице-премьера РФ Ю.Трутнева
Совет директоров ПАО "РусГидро" избрал своим председателем вице-премьера РФ Юрия Трутнева, сообщила компания.

Ю.Трутнев возглавляет совет директоров с 2015 года. Ранее председателем совета компании был замглавы ВЭБа Михаил Полубояринов.

Заместителем...    читать дальше
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12 августа 2017 года 15:19
Генподряд строительства Якутской ГРЭС-2 вырос в цене на 3,1 млрд - до 20,5 млрд рублей
Генеральный подряд строительства Якутской ГРЭС-2 вырос в цене. Совет директоров ПАО "РусГидро" (инвестор строительства) одобрил увеличение его стоимости на 3,1 млрд руб., до 20,5 млрд руб. с НДС, следует из материалов гидрогенерирующей компании.

Генподрядчиком в 2014...    читать дальше
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12 августа 2017 года 13:24
Fitch подтвердило рейтинги пяти частных российских лизинговых компаний
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги пяти частных российских лизинговых компаний.

Как говорится в пресс-релизе агентства, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "Европлана" и "Балтийского лизинга"...    читать дальше
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12 августа 2017 года 12:16
Граждане РФ не пострадали в железнодорожной катастрофе - МИД РФ
Граждане РФ не пострадали в железнодорожной катастрофе, произошедшей на севере Египта, сообщает МИД РФ. "По информации посольства России в Каире, россиян среди пострадавших нет", - говорится в размещенном на сайте ведомства в субботу сообщении.

В МИД РФ напомнили, что...    читать дальше
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