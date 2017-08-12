ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,1873 руб.

12 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 60,1873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,75 коп.

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом призвал своего собеседника проявлять сдержанность и не провоцировать усиление напряженности на Корейском полуострове, сообщает в субботу китайское государственное телевидение. По его... читать дальше

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Разъяснение о порядке возврата средств при отказе от поездки в Турцию опубликовано на сайте Ростуризма. "В сложившейся ситуации турист имеет право на расторжение либо изменение договора о реализации туристского продукта. Для расторжения договора туристу необходимо обратиться с... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что не исключает вариант решения проблемы Венесуэлы, предусматривающий использование американских вооруженных сил. "В том, что касается Венесуэлы, у нас есть много вариантов, в том числе - военный, если это потребуется", - сказал он... читать дальше

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о присуждении премий правительства РФ в области образования за 2017 год, сообщает сайт кабинета министров. "Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2017 года и присваивается звание "Лауреат премии... читать дальше

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро запросил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в этой просьбе было отказано, сообщает Белый дом. "Президент Трамп с радостью поговорит с лидером Венесуэлы, как только демократия будет восстановлена в этой стране", - говорится... читать дальше

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в составе Московского государственного университета (МГУ) имени М.В.Ломоносова национальной антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба правительства РФ. Подписанным постановлением устав МГУ... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 70,7502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,25 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 60,1873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,75 коп.

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 15,4 пункта (0,786%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1944,83 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23122,550 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 270,114 млрд руб., или на...

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осковская биржа" с 15 августа переводит в первый уровень котировального списка из третьего уровня жилищные облигации ООО "Ипотечный агент Абсолют 3" и ООО "Ипотечный агент Абсолют 4" , говорится в сообщении биржи. Облигации ИА "Абсолют 3" были размещены в декабре 2014... Облигации ИА "Абсолют 3" были размещены в декабре 2014... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0073 руб. Минимальный курс юаня составил 8,97 руб., максимальный - 9,0275... Минимальный курс юаня составил 8,97 руб., максимальный - 9,0275... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4406 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7285 руб. Минимальный курс евро составил 70,5825 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,5825 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0645 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся в минусе на фоне сохранявшихся геополитических рисков из-за обострения ситуации вокруг Северной Кореи, а также на фоне дешевеющей нефти. Из-за роста геополитической напряженности снизились фондовые рынки Азии и Европы. Так, фондовые индексы... Из-за роста геополитической напряженности снизились фондовые рынки Азии и Европы. Так, фондовые индексы... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) приняло решение 12 сентября досрочно погасить биржевые облигации БО-08 на 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. РЖД разместили облигации серии БО-08 в октябре 2015 года. Ставка 1-40-го купонов - 11,44% годовых. Купоны -... РЖД разместили облигации серии БО-08 в октябре 2015 года. Ставка 1-40-го купонов - 11,44% годовых. Купоны -... читать дальше

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