Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0073 руб.

11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0073 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,97 руб., максимальный - 9,0275 руб. Было заключено 487 сделок. Объем торгов составил 1027,83 млн руб., что на 230% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,98 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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