Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

11 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.08 по 20.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 15,4 пункта (0,786%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1944,83 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23122,550 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 270,114 млрд руб., или на...

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осковская биржа" с 15 августа переводит в первый уровень котировального списка из третьего уровня жилищные облигации ООО "Ипотечный агент Абсолют 3" и ООО "Ипотечный агент Абсолют 4" , говорится в сообщении биржи. Облигации ИА "Абсолют 3" были размещены в декабре 2014... Облигации ИА "Абсолют 3" были размещены в декабре 2014... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4406 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7285 руб. Минимальный курс евро составил 70,5825 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,5825 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0645 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0073 руб. Минимальный курс юаня составил 8,97 руб., максимальный - 9,0275... Минимальный курс юаня составил 8,97 руб., максимальный - 9,0275... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся в минусе на фоне сохранявшихся геополитических рисков из-за обострения ситуации вокруг Северной Кореи, а также на фоне дешевеющей нефти. Из-за роста геополитической напряженности снизились фондовые рынки Азии и Европы. Так, фондовые индексы... Из-за роста геополитической напряженности снизились фондовые рынки Азии и Европы. Так, фондовые индексы... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) приняло решение 12 сентября досрочно погасить биржевые облигации БО-08 на 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. РЖД разместили облигации серии БО-08 в октябре 2015 года. Ставка 1-40-го купонов - 11,44% годовых. Купоны -... РЖД разместили облигации серии БО-08 в октябре 2015 года. Ставка 1-40-го купонов - 11,44% годовых. Купоны -... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил наказывать недобросовестных застройщиков вплоть до их уголовного преследования. "Те, кто там демпинговал и забрал у нормальных застройщиков (подряды на строительство жилья), имеют свое наименование и юридическую квалификацию... "Те, кто там демпинговал и забрал у нормальных застройщиков (подряды на строительство жилья), имеют свое наименование и юридическую квалификацию... читать дальше

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Санируемый банк "Пересвет" в перспективе может возобновить привлечение средств на рынках капитала, в том числе за счет субординированных займов. Как говорится в отчете "Пересвета" за 2016 год, он продолжит развиваться по шести основным направлениям. Одним из них, в... Как говорится в отчете "Пересвета" за 2016 год, он продолжит развиваться по шести основным направлениям. Одним из них, в... читать дальше

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На территории рынка "Горбушкин двор" могут построить жилье по программе реновации, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Окончательного решения о застройке площадки "Горбушкиного двора" еще нет,... читать дальше

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Эксперты сайта Box Office Mojo прогнозируют, что голливудские киностудии могут зафиксировать худшую выручку на домашнем рынке за последние 10 лет в уходящем летнем сезоне.. Летний киносезон в Северной Америке заканчивается в День труда, который в этом году выпадет на 4 сентября.... читать дальше

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В Вашингтоне всерьез настроены продолжать санкционную политику в отношении РФ, и "завтра-послезавтра" все это не закончится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насчет продолжительности нынешней ситуации - мне гадать трудно. Судя по всему, это не завтра и не послезавтра... "Насчет продолжительности нынешней ситуации - мне гадать трудно. Судя по всему, это не завтра и не послезавтра... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-04R объемом 15 млрд рублей в размере 8,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,42% годовых. Ставка соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,42% годовых. Сбор... Сбор... читать дальше

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АО "Мерседес Бенц Рус" (100-процентное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) получило по итогам 1-го полугодия 2017 г. чистый убыток по РСБУ в размере 1,19 млрд руб. против прибыли в 9,592 млрд руб. годом ранее, говорится в квартальной отчетности... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0834 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,8225 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,8225 руб.,... читать дальше

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