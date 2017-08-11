ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 августа в размере 60,1873 руб.

11 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 60,1873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,75 коп.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4695 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6819 руб. Минимальный курс евро составил 70,575 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 70,575 руб., максимальный -... читать дальше

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Германское антимонопольное ведомство разрешило структуре Deutsche Bahn (DB) - DB Cargo (DBC) - приобрести единоличный контроль над Trans-Eurasia Logistics (TEL), следует из материалов регулятора. Соответствующее решение было принято в четверг. Соответствующее решение было принято в четверг. Trans-Eurasia... Trans-Eurasia... читать дальше

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С начала года по 14 июля включительно за защитой от кредиторов в рамках процедуры банкротства обратились 14 североамериканских производителей нефти и газа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные юрфирмы Haynes & Boone. Совокупный объем их задолженности оценивается в... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2492,94 (+28,77) руб./грамм; на серебро - 33,07 (+0,16) руб./грамм; на платину - 1900,23 (+23,54) руб./грамм; на палладий - 1741,56 (+19,01) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В июле продажи новых легковых автомобилей в Китае выросли на 4,3% относительно того же месяца прошлого года - до 1,68 млн машин, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM). В июне повышение... В июне повышение... читать дальше

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Банк "Зенит" установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-001Р-02 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении эмитента. Банк в ноябре 2016 года завершил размещение 3-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-02. Банк разместил облигации на 800 млн рублей при... Банк в ноябре 2016 года завершил размещение 3-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-02. Банк разместил облигации на 800 млн рублей при... читать дальше

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К середине дня индекс ММВБ продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ понизился на 23,22 пункта (1,185%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1937,01 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1953,56 (-0,34%) пункта,... читать дальше

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Министерство финансов РФ подготовило поправки в 223-й закон (о закупках госкомпаниями и монополиями), устанавливающие запрет на участие в закупках юридических и физических лиц, имеющих родственные связи с заказчиком. Текст соответствующего законопроекта опубликован на... Текст соответствующего законопроекта опубликован на... читать дальше

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Продажи горнолыжных туров на предстоящий зимний сезон идут активнее на 40-50% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает электронная газета Российского союза туриндустрии (РСТ) RATA-news. "Продажи горнолыжных туров на предстоящий зимний сезон стартовали раньше,... "Продажи горнолыжных туров на предстоящий зимний сезон стартовали раньше,... читать дальше

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Стоимость нефти снижается в пятницу и по итогам второй недели подряд после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:10 мск в пятницу опустилась на $0,20 (0,39%)... Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:10 мск в пятницу опустилась на $0,20 (0,39%)... читать дальше

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал существующие санкции в отношении России. По его словам, что санкции наносят вред экономике Турции. "Турция уже страдала от санкций в прошлом. Санкции в отношении наших соседей и товарищей наносят серьезный ущерб нашей... "Турция уже страдала от санкций в прошлом. Санкции в отношении наших соседей и товарищей наносят серьезный ущерб нашей... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-04R объемом не менее 15 млрд рублей до 8,25-8,30% годовых с 8,30-8,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Новый ориентир соответствует... Новый ориентир соответствует... читать дальше

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Россия, по данным на 10 августа, собрала 535,2 тыс. тонн тепличных овощей, что на 22,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (436,9 тыс. тонн), сообщает Минсельхоз. В частности, собрано 376,3 тыс. тонн огурцов против 318,8 тыс. тонн год назад и 150,4 тыс. тонн... В частности, собрано 376,3 тыс. тонн огурцов против 318,8 тыс. тонн год назад и 150,4 тыс. тонн... читать дальше

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За неделю с 3 по 9 августа 2017 года совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, составил $4,5 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Как отмечается в обзоре Sberbank Investment Research, фонды, специализирующиеся... Как отмечается в обзоре Sberbank Investment Research, фонды, специализирующиеся... читать дальше

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"Первое коллекторское бюро" объявило на 30 августа оферту по облигациям 7-й серии, говорится в сообщении компании. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 23 по 29 августа. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 23 по 29 августа. В ходе оферты компания обязуется выкупить до 230 тыс. облигаций 7-й серии по... В ходе оферты компания обязуется выкупить до 230 тыс. облигаций 7-й серии по... читать дальше

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Пассажиропоток аэропорта "Пулково" (Санкт-Петербург) в январе-июле 2017 года увеличился на 25% в годовом сравнении, до 9,06 млн человек, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом). Пассажиропоток на внутренних воздушных... Пассажиропоток на внутренних воздушных... читать дальше

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