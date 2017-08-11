Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2162,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 969,64 млрд руб.

11 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 августа составили по Российской Федерации 2162,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1863,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2220,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1924,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 августа составили 969,64 млрд руб. против 968,84361 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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