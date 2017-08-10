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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,8886 руб.
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10 августа 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,8886 руб.
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10 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8886 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,7175 руб., максимальный - 60,05 руб. К этому времени была заключена 29141 сделка. Объем торгов составил 193725,8 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,9925 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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10 августа 2017 года 19:54
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 15,68 пункта (0,794%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1960,23 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.10 августа 2017 года 19:35
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.10 августа 2017 года 19:15
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.10 августа 2017 года 19:15
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.10 августа 2017 года 18:14
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.10 августа 2017 года 18:05
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