Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,2624 руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1695 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2624 руб.

Минимальный курс евро составил 70,02 руб., максимальный - 70,5075 руб. К этому времени было заключено 4083 сделки. Объем торгов составил 20735,2 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,495 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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