Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,8869 руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 988 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8869 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,7075 руб., максимальный - 60,045 руб. Было заключено 12798 сделок. Объем торгов составил 56443,44 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,885 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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