Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,2124 руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1899 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2124 руб.

Минимальный курс евро составил 70,01 руб., максимальный - 70,495 руб. Было заключено 3186 сделок. Объем торгов составил 15286,37 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,3 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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