Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -452,5 млрд руб.

10 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -452,5 млрд руб.

.

Евразийский банк развития (ЕАБР) повысил на этот год прогноз роста ВВП Казахстана с 2,3% до 3,4%, говорится в опубликованном сегодня обзоре ЕАБР. В 2018 году, согласно прогнозу, рост экономики республики составит 3,1% (в апрельском обзоре ЕАБР прогнозировал рост на... В 2018 году, согласно прогнозу, рост экономики республики составит 3,1% (в апрельском обзоре ЕАБР прогнозировал рост на... читать дальше

.

В июне 2017 года производство платиноидов в ЮАР сократилось на 13,7% в годовом отношении, говорится в сообщении национальной статистической службы Statistics South Africa (SSA). Производство золота сократилось на 3,6%. ЮАР является крупнейшим в мире производителем... ЮАР является крупнейшим в мире производителем... читать дальше

.

Алкогольные предприятия РФ в январе-июле этого года произвели 41 млн 979,8 тыс. декалитров (дал) водки, что на 20,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей. В июле производство... В июле производство... читать дальше

.

Объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) по 1-го полугодия 2017 года вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил примерно 24 тыс. единиц, свидетельствуют данным аналитического агентства... читать дальше

.

Банк Англии после тщательного анализа ситуации и консультаций с экспертами и представителями общественности принял окончательное решение не менять состав полимерного материала, из которого делаются банкноты нового образца. Ранее веганы и представители некоторых... Ранее веганы и представители некоторых... читать дальше

.

К середине дня индекс ММВБ начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ понизился на 6,32 пункта (0,32%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1969,59 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1983,74 (+0,4%) пункта, минимальное -... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 59,9298 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,13 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 70,2677 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,06 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Число приехавших в Россию иностранных туристов окажется по итогам 2017 года на уровне прошлогодних показателей или выше, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. "Из-за игр Кубка конфедераций въездной... "Из-за игр Кубка конфедераций въездной... читать дальше

.

Минимальное значение за неделю (с 3 августа по 10 августа) - 60,5149 руб. за доллар, максимальное значение - 61,171 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,66 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,78/60,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 8 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,35/60,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,69/70,95 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

China Mobile Ltd., крупнейший в мире оператор связи по числу абонентов, увеличил чистую прибыль в первом полугодии 2017 года на 3,5% до 62,68 млрд юаней ($9,4 млрд) с 60,57 млрд юаней в первой половине прошлого года. Показатель повысился благодаря росту числа клиентов,... читать дальше

.

Опрос туроператоров, проведенный электронной газетой Российского союза туриндустрии (РСТ), показал, что продажи экскурсионных туров по России снизились в 2017 году на 40%. "По словам туроператоров, спрос снизился практически по всем направлениям. Многие игроки рассчитывают на... читать дальше

.

ОАО "Национальный капитал" приняло решение 28 августа выкупить облигации серии БО-08 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента. Объем выкупа составит до 704,494 млн рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 21 по 25... Объем выкупа составит до 704,494 млн рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 21 по 25... читать дальше

.