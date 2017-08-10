Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2220,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 968,84 млрд руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 августа составили по Российской Федерации 2220,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1924,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1326,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1053,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 августа составили 968,84 млрд руб. против 1486,0666 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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