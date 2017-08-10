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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,4183 руб.
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10 августа 2017 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,4183 руб.

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10 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 70,4183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,22 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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10 августа 2017 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,4183 руб.
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Время

Публикация

Период

09:45

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09 августа 2017 года 19:15
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Чистая прибыль крупнейшего оператора бирж в мире по капитализации Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) во втором квартале 2017 года выросла на 14% и составила 1,77 млрд гонконгских долларов ($230 млн).

Выручка биржевого оператора увеличилась незначительно - с 2,73...    читать дальше
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