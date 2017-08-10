ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,9611 руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 59,9611 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,75 коп.

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Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, что обусловлено усилением напряженности между США и Северной Кореей. Кроме того, негативное влияние на рынок оказала слабая отчетность ряда известных компаний, сообщает MarketWatch. Хотя рынок и снизился,... Хотя рынок и снизился,... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 2674,23 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75031,04 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Дефляция в августе в РФ может составить 0,3-0,5% после инфляции в 0,1% в июле, прогнозирует Минэкономразвития. Годовая инфляция, по прогнозу министерства, может снизиться значительно ниже таргета - до 3,3-3,6% в августе с 3,9% в июле. Годовая инфляция, по прогнозу министерства, может снизиться значительно ниже таргета - до 3,3-3,6% в августе с 3,9% в июле. "По итогам августа мы... "По итогам августа мы... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы упали вчера из-за резкого снижения спроса на рискованные активы, вызванного обострением ситуации вокруг Северной Кореи. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился по итогам торгов на 0,74% - до 379,83... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился по итогам торгов на 0,74% - до 379,83... читать дальше

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По итогам торгов 8 августа стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросла на $0,56 (1,1%) и составила $52,70 за баррель. Сентябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,39 (0,8%) и... Сентябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,39 (0,8%) и... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 70,4183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,22 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 59,9611 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,75 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:45 09:45 Промышленное производство во Франции Промышленное производство во Франции ... ... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 13,7 пункта (0,689%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1975,91 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 23473,997 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 37,951 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4274 руб. Минимальный курс евро составил 70,2825 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,2825 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9554 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9466 руб., максимальный - 8,99... Минимальный курс юаня составил 8,9466 руб., максимальный - 8,99... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1011 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0467 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне обострения геополитической обстановки вокруг Северной Кореи, что вызвало падение всех мировых фондовых рынков. Телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что рассматривает возможность нанесения ракетного удара по... Телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что рассматривает возможность нанесения ракетного удара по... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшего оператора бирж в мире по капитализации Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) во втором квартале 2017 года выросла на 14% и составила 1,77 млрд гонконгских долларов ($230 млн). Выручка биржевого оператора увеличилась незначительно - с 2,73... Выручка биржевого оператора увеличилась незначительно - с 2,73... читать дальше

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