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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,4274 руб.
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09 августа 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,4274 руб.
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9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4274 руб. Минимальный курс евро составил 70,2825 руб., максимальный - 70,73 руб. К этому времени было заключено 4353 сделки. Объем торгов составил 24895,3 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,6475 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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