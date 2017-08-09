Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9554 руб.

9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9554 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9466 руб., максимальный - 8,99 руб. Было заключено 163 сделки. Объем торгов составил 1273,19 млн руб., что на 460% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9806 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.