Запасы нефти в США упали за период с 28 июля по 4 августа на 6451 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3424 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2200 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 13,7 пункта (0,689%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1975,91 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 23473,997 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 37,951 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4274 руб. Минимальный курс евро составил 70,2825 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,2825 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9554 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9466 руб., максимальный - 8,99... Минимальный курс юаня составил 8,9466 руб., максимальный - 8,99... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1011 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0467 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне обострения геополитической обстановки вокруг Северной Кореи, что вызвало падение всех мировых фондовых рынков. Телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что рассматривает возможность нанесения ракетного удара по... Телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что рассматривает возможность нанесения ракетного удара по... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшего оператора бирж в мире по капитализации Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) во втором квартале 2017 года выросла на 14% и составила 1,77 млрд гонконгских долларов ($230 млн). Выручка биржевого оператора увеличилась незначительно - с 2,73... Выручка биржевого оператора увеличилась незначительно - с 2,73... читать дальше

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Показатель EBITDA EuroChem Group AG, головной компании группы "ЕвроХим", во 2-м квартале 2017 года вырос на 15% - до $241 млн по сравнению с $210 млн в апреле-июне прошлого года, говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA в 1-м полугодии сократился на 4% и... Показатель EBITDA в 1-м полугодии сократился на 4% и... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает против придания ей оперативно-розыскных полномочий. Тем не менее ведомство в рамках создания совместной с силовиками антикартельной структуры де факто получит возможность пользоваться результатами ОРД силовиков. Как... Как... читать дальше

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Совкомбанк выкупил по оферте биржевые облигации серии БО-03 на 1,2 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Объем выпуска облигаций БО-03 составляет 7 млрд рублей, таким образом, банк выкупил 17% выпуска. Объем выпуска облигаций БО-03 составляет 7 млрд рублей, таким образом, банк выкупил 17% выпуска. Банк разместил 3-й выпуск биржевых бондов в августе 2016... Банк разместил 3-й выпуск биржевых бондов в августе 2016... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению на данных министерства энергетики США о неожиданном скачке запасов бензина в стране по итогам минувшей недели. Как говорится в отчете Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 6,45 млн... Как говорится в отчете Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 6,45 млн... читать дальше

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Расходы группы ВТБ на реорганизацию европейского субхолдинга в первом полугодии 2017 года составили 1,5 млрд рублей, сообщил зампред правления ВТБ Герберт Моос в ходе телефонной конференции с аналитиками. Он отметил, что это единоразовые расходы. Наблюдательный совет... Наблюдательный совет... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпускам облигаций ООО "РСГ-Финанс" кредитный рейтинг BB+(RU), говорится в сообщении АКРА. Рейтинг присвоен облигациям 1-2-й, 6-7-й и 10-й серий. Рейтинг присвоен облигациям 1-2-й, 6-7-й и 10-й серий. Поручителем по всем выпускам облигаций компании... Поручителем по всем выпускам облигаций компании... читать дальше

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ПАО "Московская биржа" улучшило прогноз по росту операционных расходов на 2017 год, ожидает увеличения этого показателя на 15-17%, отмечается в презентации биржи, посвященной отчету по МСФО за второй квартал 2017 года. Прогноз по росту операционных расходов на 17-19% в... Прогноз по росту операционных расходов на 17-19% в... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6451 тыс. баррелей - до 475,437 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3424 тыс. баррелей и составили 231,103 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 3424 тыс. баррелей и составили 231,103 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9857 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,8625 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,8625 руб.,... читать дальше

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