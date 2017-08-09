Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,9857 руб.

9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9857 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,8625 руб., максимальный - 60,15 руб. Было заключено 12076 сделок. Объем торгов составил 60451,38 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,0775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.