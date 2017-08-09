Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,4023 руб.

9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4340 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4023 руб.

Минимальный курс евро составил 70,3175 руб., максимальный - 70,49 руб. Было заключено 3116 сделок. Объем торгов составил 12543,29 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,39 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.