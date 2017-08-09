ЦБ РФ установил курс евро с 10 августа в размере 70,4183 руб.

9 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 70,4183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,22 коп.

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Рыбаки РФ, по данным на 9 августа, выловили 3 млн 092 тыс. тонн рыбы, что на 3,4%, или на 49,9 тыс. тонн, больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выловлено 2 млн 104,9 тыс. тонн, что на 53,9... В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выловлено 2 млн 104,9 тыс. тонн, что на 53,9... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-123 на 43 млрд 157,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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На конец июля объем золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) и схожих продуктах составил 2,245 тыс. тонн (72,2 млн унций), следует из материалов World Gold Council (WGC). Это на 67,7 тонны (3%) меньше уровня предыдущего месяца. Это на 67,7 тонны (3%) меньше уровня предыдущего месяца. В... В... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26221 с погашением 23 марта 2033 года составила 98,4094% от номинала, что соответствует доходности 8,03% годовых, говорится в сообщении... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26222 с погашением 16 октября 2024 года составила 96,0242% от номинала, что соответствует доходности 7,98% годовых, говорится в... читать дальше

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В Китае количество общественных зарядных станций для электромобилей составило по данным на конец мая 161 тыс. Парк автомобилей на новых источниках энергии в стране составляет 1,004 млн, или свыше 50% от глобального показателя, сообщил заместитель гендиректора компании... Парк автомобилей на новых источниках энергии в стране составляет 1,004 млн, или свыше 50% от глобального показателя, сообщил заместитель гендиректора компании... читать дальше

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Наблюдательный совет "Московской биржи" принял решение рекомендовать акционерам утвердить выплату дивидендов за первое полугодие 2017 года в размере 2,49 рубля на одну акцию, говорится в сообщении биржи. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 5,67 млрд... читать дальше

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По предварительной оценке Банка России, в январе-июле 2017 года профицит счета текущих операций платежного баланса составил $21,7 млрд по сравнению с $15,2 млрд годом ранее. Таким образом показатель за 7 месяцев увеличился на 42,8%, или в 1,4 раза "Динамика текущего... "Динамика текущего... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 8,54 пункта (0,429%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1981,07 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1987,95 (-0,08%) пункта,... читать дальше

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Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2017 года сформировался на уровне $13,1 млрд по сравнению с $8,8 млрд в январе-июле 2016 года, свидетельствует предварительная оценка Банка России. Таким образом, чистый отток капитала вырос на 48,9%, или в полтора раза..... читать дальше

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Во 2-м квартале производительность труда в США выросла на 0,9%, свидетельствуют предварительные данные Минтруда страны. Опрошенные аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,7%. Опрошенные аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,7%. Стоимость рабочей силы в прошедшем квартале увеличилась на 0,6%, хотя... Стоимость рабочей силы в прошедшем квартале увеличилась на 0,6%, хотя... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,42/60,58 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...

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Потребительские цены за первую неделю августа (с 1 по 7 августа) снизились на 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (с 25 по 31 июля) дефляция также составила 0,1%, при этом тогда недельная была зафиксирована... На предыдущей неделе (с 25 по 31 июля) дефляция также составила 0,1%, при этом тогда недельная была зафиксирована... читать дальше

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Власти Катара приняли решение упростить визовый режим для туристов из 80 государств, в том числе прибывающих из России, говорится в сообщении, размещенном на официальном туристическом портале страны Visit Qatar. Отмечается, что граждане 33 стран, среди них - Австрия,... Отмечается, что граждане 33 стран, среди них - Австрия,... читать дальше

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Японский автопроизводитель Mazda Motor Corp. объявил о разработке инновационного двигателя Skyactiv-X, который позволяет сократить расход топлива на 30% за счет отказа от свеч зажигания. Как говорится в пресс-релизе компании, ее автомобили будут оснащаться новым... Как говорится в пресс-релизе компании, ее автомобили будут оснащаться новым... читать дальше

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Выпуск кофе в Индии в следующем сезоне может упасть до минимума за последние 8 лет из-за продолжительного периода сухой погоды на основных территориях его произрастания, прогнозирует Ассоциация объединенных плантаторов южной Индии (UPASI). Производство за... Производство за... читать дальше

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