Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9508 руб.

9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 15 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9508 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,947 руб., максимальный - 8,954 руб. Была заключена 51 сделка. Объем торгов составил 217,96 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,952 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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