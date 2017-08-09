09 августа 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июнь 2017
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июль 2017
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|II квартал 2017
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июнь 2017
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июнь 2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 29 июля по 04 августа
Это автоматическое сообщение.
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09 августа 2017 года 11:07
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования социального самочувствия россиян.
Как указывается в сообщении по итогам исследования, в летние месяцы поведение большинства показателей социального самочувствия россиян довольно... читать дальше
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09 августа 2017 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 15 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9508 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,947 руб., максимальный - 8,954... читать дальше
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09 августа 2017 года 10:56
Сбербанк России и "Яндекс" собираются создать совместное предприятие (СП) на базе "Яндекс.Маркета". Стороны уже подписали соглашение о намерениях. Объем инвестиций в СП оценивается в 60 млрд рублей без учета будущего синергетического эффекта, говорится в совместном сообщении... читать дальше
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09 августа 2017 года 10:48
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФД в 1-м полугодии 2017 года увеличилась на 276%, или в 3,8 раза составила 57,9 млрд рублей по сравнению с 15,4 млрд руб. в январе-июне 2016 года. Как говорится в сообщении банка, такой рост достигнут благодаря повышению чистых процентных доходов,... читать дальше
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09 августа 2017 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 243 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,9213... читать дальше
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09 августа 2017 года 10:42
Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго"по МСФО в 1-м полугодии 2017 года выросла на 45% - до 14,528 млрд руб. по сравнению с 10,021 млрд в январе-июне 2016 года, следует из отчета компании.
Показатель EBITDA увеличился на 40,6% и составил 25,304 млрд рублей.
Выручка... читать дальше
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09 августа 2017 года 10:35
Крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Anadolu Efes заключили соглашение о намерениях по объединению своего бизнеса на территории России и Украины в равных долях.
Объединение является следствием сделки по слиянию AB InBev с SABMiller,... читать дальше
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09 августа 2017 года 10:27
Нидерландский банк ABN Amro Group NV увеличил чистую прибыль во втором квартале 2017 года в 2,5 раза до 960 млн евро по сравнению с 391 млн евро за аналогичный период годом ранее. Как говорится в сообщении банка, показатель вырос благодаря единовременному доходу от продажи... читать дальше
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09 августа 2017 года 10:26
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 августа по данным на начало операционного дня выросло до 102 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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09 августа 2017 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,9057... читать дальше
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09 августа 2017 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 59,9057 руб.
По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 8,29 коп. Однако к последней сделке во вторник доллар... читать дальше
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09 августа 2017 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 9,44 пункта (0,474%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1980,17 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 8,21 пункта (0,783%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше
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09 августа 2017 года 10:12
Страховая компания "Согласие" получила по итогам 6 месяцев 2017 года чистую прибыль по РСБУ в размере 208 млн рублей, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года (104 млн рублей), следует из сообщения страховой компании.
Как сообщалось ранее, по... читать дальше
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09 августа 2017 года 10:06
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в минусе на фоне наметившегося ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе продолжающегося снижения цен на нефть.
Сегодня фондовые индексы АТР падают из-за обострения напряженности вокруг Северной... читать дальше
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09 августа 2017 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,12/60,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи...
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09 августа 2017 года 09:58
"Роснефть" получила право пользования Эргинским участком недр федерального значения, включающим часть Приобского нефтяного месторождения, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Соответствующее распоряжение правительства от 4 августа... читать дальше
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