ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,8405 руб.

9 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 70,8405 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,09 коп.

.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования социального самочувствия россиян. Как указывается в сообщении по итогам исследования, в летние месяцы поведение большинства показателей социального самочувствия россиян довольно... Как указывается в сообщении по итогам исследования, в летние месяцы поведение большинства показателей социального самочувствия россиян довольно... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 15 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9508 руб. Минимальный курс юаня составил 8,947 руб., максимальный - 8,954... Минимальный курс юаня составил 8,947 руб., максимальный - 8,954... читать дальше

.

Сбербанк России и "Яндекс" собираются создать совместное предприятие (СП) на базе "Яндекс.Маркета". Стороны уже подписали соглашение о намерениях. Объем инвестиций в СП оценивается в 60 млрд рублей без учета будущего синергетического эффекта, говорится в совместном сообщении... читать дальше

.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФД в 1-м полугодии 2017 года увеличилась на 276%, или в 3,8 раза составила 57,9 млрд рублей по сравнению с 15,4 млрд руб. в январе-июне 2016 года. Как говорится в сообщении банка, такой рост достигнут благодаря повышению чистых процентных доходов,... читать дальше

.

На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 243 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,9213... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго"по МСФО в 1-м полугодии 2017 года выросла на 45% - до 14,528 млрд руб. по сравнению с 10,021 млрд в январе-июне 2016 года, следует из отчета компании. Показатель EBITDA увеличился на 40,6% и составил 25,304 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 40,6% и составил 25,304 млрд рублей. Выручка... Выручка... читать дальше

.

Крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Anadolu Efes заключили соглашение о намерениях по объединению своего бизнеса на территории России и Украины в равных долях. Объединение является следствием сделки по слиянию AB InBev с SABMiller,... Объединение является следствием сделки по слиянию AB InBev с SABMiller,... читать дальше

.

Нидерландский банк ABN Amro Group NV увеличил чистую прибыль во втором квартале 2017 года в 2,5 раза до 960 млн евро по сравнению с 391 млн евро за аналогичный период годом ранее. Как говорится в сообщении банка, показатель вырос благодаря единовременному доходу от продажи... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 августа по данным на начало операционного дня выросло до 102 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,9057... читать дальше

.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 59,9057 руб. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 8,29 коп. Однако к последней сделке во вторник доллар... По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 8,29 коп. Однако к последней сделке во вторник доллар... читать дальше

.

По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 9,44 пункта (0,474%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1980,17 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 8,21 пункта (0,783%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 8,21 пункта (0,783%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше

.

Страховая компания "Согласие" получила по итогам 6 месяцев 2017 года чистую прибыль по РСБУ в размере 208 млн рублей, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года (104 млн рублей), следует из сообщения страховой компании. Как сообщалось ранее, по... Как сообщалось ранее, по... читать дальше

.

Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в минусе на фоне наметившегося ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе продолжающегося снижения цен на нефть. Сегодня фондовые индексы АТР падают из-за обострения напряженности вокруг Северной... Сегодня фондовые индексы АТР падают из-за обострения напряженности вокруг Северной... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,12/60,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи...

.

"Роснефть" получила право пользования Эргинским участком недр федерального значения, включающим часть Приобского нефтяного месторождения, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Соответствующее распоряжение правительства от 4 августа... Соответствующее распоряжение правительства от 4 августа... читать дальше

.