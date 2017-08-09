.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,8405 руб.
.
09 августа 2017 года 08:04
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,8405 руб.
|0
9 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 70,8405 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,09 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 августа 2017 года 11:07
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования социального самочувствия россиян. Как указывается в сообщении по итогам исследования, в летние месяцы поведение большинства показателей социального самочувствия россиян довольно... читать дальше
.09 августа 2017 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 15 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9508 руб. Минимальный курс юаня составил 8,947 руб., максимальный - 8,954... читать дальше
.09 августа 2017 года 10:56
Сбербанк России и "Яндекс" собираются создать совместное предприятие (СП) на базе "Яндекс.Маркета". Стороны уже подписали соглашение о намерениях. Объем инвестиций в СП оценивается в 60 млрд рублей без учета будущего синергетического эффекта, говорится в совместном сообщении... читать дальше
.09 августа 2017 года 10:48
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФД в 1-м полугодии 2017 года увеличилась на 276%, или в 3,8 раза составила 57,9 млрд рублей по сравнению с 15,4 млрд руб. в январе-июне 2016 года. Как говорится в сообщении банка, такой рост достигнут благодаря повышению чистых процентных доходов,... читать дальше
.09 августа 2017 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 243 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,9213... читать дальше
.09 августа 2017 года 10:42
Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго"по МСФО в 1-м полугодии 2017 года выросла на 45% - до 14,528 млрд руб. по сравнению с 10,021 млрд в январе-июне 2016 года, следует из отчета компании. Показатель EBITDA увеличился на 40,6% и составил 25,304 млрд рублей. Выручка... читать дальше
.09 августа 2017 года 10:35
Крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Anadolu Efes заключили соглашение о намерениях по объединению своего бизнеса на территории России и Украины в равных долях. Объединение является следствием сделки по слиянию AB InBev с SABMiller,... читать дальше
.09 августа 2017 года 10:27
Нидерландский банк ABN Amro Group NV увеличил чистую прибыль во втором квартале 2017 года в 2,5 раза до 960 млн евро по сравнению с 391 млн евро за аналогичный период годом ранее. Как говорится в сообщении банка, показатель вырос благодаря единовременному доходу от продажи... читать дальше
.09 августа 2017 года 10:26
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 августа по данным на начало операционного дня выросло до 102 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.09 августа 2017 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,9057... читать дальше
.09 августа 2017 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 59,9057 руб. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 8,29 коп. Однако к последней сделке во вторник доллар... читать дальше
.09 августа 2017 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 9,44 пункта (0,474%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1980,17 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 8,21 пункта (0,783%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше
.09 августа 2017 года 10:12
Страховая компания "Согласие" получила по итогам 6 месяцев 2017 года чистую прибыль по РСБУ в размере 208 млн рублей, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года (104 млн рублей), следует из сообщения страховой компании. Как сообщалось ранее, по... читать дальше
.09 августа 2017 года 10:06
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в минусе на фоне наметившегося ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе продолжающегося снижения цен на нефть. Сегодня фондовые индексы АТР падают из-за обострения напряженности вокруг Северной... читать дальше
.09 августа 2017 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 59,12/60,69 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,12/60,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи...
.09 августа 2017 года 09:58
"Роснефть" получила право пользования Эргинским участком недр федерального значения, включающим часть Приобского нефтяного месторождения, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Соответствующее распоряжение правительства от 4 августа... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.