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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,9886 руб.
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09 августа 2017 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,9886 руб.

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9 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 59,9886 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,19 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
09 августа 2017 года 11:07
Каждый пятый россиянин считает, что дела в стране идут в неправильном направлении
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования социального самочувствия россиян.

Как указывается в сообщении по итогам исследования, в летние месяцы поведение большинства показателей социального самочувствия россиян довольно...    читать дальше
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09 августа 2017 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9508 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 15 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9508 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,947 руб., максимальный - 8,954...    читать дальше
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09 августа 2017 года 10:56
Сбербанк и "Яндекс" создают СП по электронной коммерции
Сбербанк России и "Яндекс" собираются создать совместное предприятие (СП) на базе "Яндекс.Маркета". Стороны уже подписали соглашение о намерениях. Объем инвестиций в СП оценивается в 60 млрд рублей без учета будущего синергетического эффекта, говорится в совместном сообщении...    читать дальше
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09 августа 2017 года 10:48
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 1-м полугодии выросла в 3,8 раза
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФД в 1-м полугодии 2017 года увеличилась на 276%, или в 3,8 раза составила 57,9 млрд рублей по сравнению с 15,4 млрд руб. в январе-июне 2016 года. Как говорится в сообщении банка, такой рост достигнут благодаря повышению чистых процентных доходов,...    читать дальше
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09 августа 2017 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 59,9213 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 243 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,9213...    читать дальше
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09 августа 2017 года 10:42
"Мосэнерго" увеличило чистую прибыль в 1-м полугодии на 45%
Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго"по МСФО в 1-м полугодии 2017 года выросла на 45% - до 14,528 млрд руб. по сравнению с 10,021 млрд в январе-июне 2016 года, следует из отчета компании.

Показатель EBITDA увеличился на 40,6% и составил 25,304 млрд рублей.

Выручка...    читать дальше
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09 августа 2017 года 10:35
AB InBev и Efes договорились о слиянии своего бизнеса в России и на Украине.
Крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Anadolu Efes заключили соглашение о намерениях по объединению своего бизнеса на территории России и Украины в равных долях.

Объединение является следствием сделки по слиянию AB InBev с SABMiller,...    читать дальше
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09 августа 2017 года 10:27
ABN Amro увеличил чистую прибыль во 2-м квартале в 2,5 раза
Нидерландский банк ABN Amro Group NV увеличил чистую прибыль во втором квартале 2017 года в 2,5 раза до 960 млн евро по сравнению с 391 млн евро за аналогичный период годом ранее. Как говорится в сообщении банка, показатель вырос благодаря единовременному доходу от продажи...    читать дальше
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09 августа 2017 года 10:26
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 102 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 августа по данным на начало операционного дня выросло до 102 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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09 августа 2017 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 59,9057 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,9057...    читать дальше
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09 августа 2017 года 10:20
Доллар на "Московской бирже" торгуется на уровне 59,91 руб., евро - 70,38 руб.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 59,9057 руб.

По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 8,29 коп. Однако к последней сделке во вторник доллар...    читать дальше
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09 августа 2017 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 9 августа снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 9,44 пункта (0,474%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1980,17 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 8,21 пункта (0,783%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового...    читать дальше
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09 августа 2017 года 10:12
СК "Согласие" увеличила чистую прибыль за полугодие вдвое
Страховая компания "Согласие" получила по итогам 6 месяцев 2017 года чистую прибыль по РСБУ в размере 208 млн рублей, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года (104 млн рублей), следует из сообщения страховой компании.

Как сообщалось ранее, по...    читать дальше
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09 августа 2017 года 10:06
Российский рынок акций открылся в красной зоне
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в минусе на фоне наметившегося ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе продолжающегося снижения цен на нефть.

Сегодня фондовые индексы АТР падают из-за обострения напряженности вокруг Северной...    читать дальше
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09 августа 2017 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 59,12/60,69 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,12/60,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи...
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09 августа 2017 года 09:58
"Роснефть" получила право на Эргинское месторождение в ХМАО
"Роснефть" получила право пользования Эргинским участком недр федерального значения, включающим часть Приобского нефтяного месторождения, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Соответствующее распоряжение правительства от 4 августа...    читать дальше
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