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08 августа 2017 года 13:21
ЦБ РФ установил курс евро с 9 августа в размере 70,8405 руб.
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8 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 70,8405 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,09 коп. Это автоматическое сообщение.
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Volkswagen AG предлагает в Германии программу trade-in для старых моделей автомобилей с дизельными двигателями, отвечающими экологическим стандартам с Евро-1 до Евро-4: автовладельцы могут получить скидку на покупку новой машины в размере до 10 тыс. евро. Как говорится... читать дальше
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.08 августа 2017 года 17:48
По итогам 2016 года ритейлер "Седьмой континент" Александра Занадворова сократил выручку на 30,5% - до 35,1 млрд рублей с 50,5 млрд рублей в 2015 году, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". По данным "СПАРКа", выручка АО "Седьмой континент"... читать дальше
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Реализация приоритетного проекта "Оздоровление Волги", который подразумевает сокращение загрязнений и сохранения биоразнообразия реки, потребует 257 млрд рублей, в том числе свыше 114 млрд - из федерального бюджета, заявил во вторник глава Минприроды России Сергей Донской на... читать дальше
.08 августа 2017 года 17:38
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Рынок акций США октрылся в красной зоне, инвесторы не находят катализаторов для дальнейшего роста индексов, учитывая, что Dow Jones и S&P 500 уже находятся на рекордно высоких уровнях, пишет MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск опустился на 0,1%... читать дальше
.08 августа 2017 года 17:09
Российская "дочка" компании Provimi (принадлежит Cargill), одного из ведущих мировых производителей кормов для животных, увеличила в 2016 году чистую прибыль в 25,8 раза, до 316,8 млн рублей (12,3 млн рублей в 2015 году), сообщается в материалах системы... читать дальше
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"Роснефть" в ближайшее время рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в индийской Essar. "Компания прошла непростой процесс работы по согласованию данной сделки с рядом регуляторов, с кредиторами компании. И на сегодня мы находимся на финишной прямой для ее... читать дальше
.08 августа 2017 года 16:48
Анкара начала воздвигать стену, которая отделит территорию Турции от Ирана, сообщает во вторник турецкое информагентство Dogan. Ожидается, что заградительный барьер будет достигать 3 метров в высоту и построен будет по подобию стены, которая ранее была проложена на... читать дальше
.08 августа 2017 года 16:42
Министерство финансов России 9 августа проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26222 в объеме 25 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26221 на сумму 15 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина, размещенном на его... читать дальше
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ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург" и Shell Gas & Power Developments B.V. подписали договор о выполнении совместного технико-экономического исследования по проекту "Балтийский СПГ". В рамках исследования будет проведена оценка и выбор основных технических решений... читать дальше
.08 августа 2017 года 16:15
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