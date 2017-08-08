ЦБ РФ установил курс евро с 9 августа в размере 70,8405 руб.

8 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 70,8405 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,09 коп.

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Volkswagen AG предлагает в Германии программу trade-in для старых моделей автомобилей с дизельными двигателями, отвечающими экологическим стандартам с Евро-1 до Евро-4: автовладельцы могут получить скидку на покупку новой машины в размере до 10 тыс. евро. Как говорится... Как говорится... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости САО "ВСК" на уровне "BB-". Как говорится в сообщении агентства, прогноз - "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, прогноз - "стабильный". Также подтвержден рейтинг дефолта эмитента страховщика... Также подтвержден рейтинг дефолта эмитента страховщика... читать дальше

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По итогам 2016 года ритейлер "Седьмой континент" Александра Занадворова сократил выручку на 30,5% - до 35,1 млрд рублей с 50,5 млрд рублей в 2015 году, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". По данным "СПАРКа", выручка АО "Седьмой континент"... По данным "СПАРКа", выручка АО "Седьмой континент"... читать дальше

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Реализация приоритетного проекта "Оздоровление Волги", который подразумевает сокращение загрязнений и сохранения биоразнообразия реки, потребует 257 млрд рублей, в том числе свыше 114 млрд - из федерального бюджета, заявил во вторник глава Минприроды России Сергей Донской на... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 23-28-го купонов облигаций 2-й серии в размере 8,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 20,69 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 20,69 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1244 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,97 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,77 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,77 руб.,... читать дальше

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Рынок акций США октрылся в красной зоне, инвесторы не находят катализаторов для дальнейшего роста индексов, учитывая, что Dow Jones и S&P 500 уже находятся на рекордно высоких уровнях, пишет MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск опустился на 0,1%... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск опустился на 0,1%... читать дальше

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Российская "дочка" компании Provimi (принадлежит Cargill), одного из ведущих мировых производителей кормов для животных, увеличила в 2016 году чистую прибыль в 25,8 раза, до 316,8 млн рублей (12,3 млн рублей в 2015 году), сообщается в материалах системы... читать дальше

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"Роснефть" в ближайшее время рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в индийской Essar. "Компания прошла непростой процесс работы по согласованию данной сделки с рядом регуляторов, с кредиторами компании. И на сегодня мы находимся на финишной прямой для ее... "Компания прошла непростой процесс работы по согласованию данной сделки с рядом регуляторов, с кредиторами компании. И на сегодня мы находимся на финишной прямой для ее... читать дальше

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Анкара начала воздвигать стену, которая отделит территорию Турции от Ирана, сообщает во вторник турецкое информагентство Dogan. Ожидается, что заградительный барьер будет достигать 3 метров в высоту и построен будет по подобию стены, которая ранее была проложена на... Ожидается, что заградительный барьер будет достигать 3 метров в высоту и построен будет по подобию стены, которая ранее была проложена на... читать дальше

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Министерство финансов России 9 августа проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26222 в объеме 25 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26221 на сумму 15 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина, размещенном на его... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-122 на 40 млрд 800,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" с 4 октября запускает между Москвой и Санкт-Петербургом дополнительные "Сапсаны", которые будут отправляться в обе стороны поздним вечером и прибывать после полуночи. Тем самым компания, как говорится в сообщении РЖД, стремится удовлетворить... читать дальше

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Россия в конце 2019 г. планирует отменить льготные ставки таможенных пошлин на временный ввоз иностранных самолетов, конкурирующих с российскими Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Речь идет о лайнерах с массой пустого снаряженного аппарата от 20 до 90 тонн, вместимостью от 50... Речь идет о лайнерах с массой пустого снаряженного аппарата от 20 до 90 тонн, вместимостью от 50... читать дальше

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ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург" и Shell Gas & Power Developments B.V. подписали договор о выполнении совместного технико-экономического исследования по проекту "Балтийский СПГ". В рамках исследования будет проведена оценка и выбор основных технических решений... В рамках исследования будет проведена оценка и выбор основных технических решений... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 14,84 пункта (0,753%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1985,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1985,83 (+0,78%) пункта, минимальное -... читать дальше

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