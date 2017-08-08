ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,8414 руб.

8 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 70,8414 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,65 коп.

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,9886 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 7,19 коп. - до 59,9886 руб.... читать дальше

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В Белоруссии проект изменений в Налоговый кодекс на 2018 год проигнорировал ключевые предложения деловой общественности, заявили в Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени профессора М.C. Кунявского (БСПН им. Кунявского) и Белорусском союзе предпринимателей... читать дальше

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Коллекторские агентства смогут увольнять своих сотрудников, допускавших нарушения в исполнении обязательств по исполнительным производствам и имеющих неснятую или непогашенную судимость. Как говорится в сообщении Национальной ассоциации профессиональных коллекторских... Как говорится в сообщении Национальной ассоциации профессиональных коллекторских... читать дальше

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Правительство Великобритании опровергло информацию о том, что Лондон готов выплатить Брюсселю 40 млрд евро компенсации за выход из Евросоюза. Об этом вчера заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает "Немецкая волна". "Что касается этой... читать дальше

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Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против Венесуэлы Речь идет о группе венесуэльских чиновников, связанных с президентом страны Николасом Мадуро, сообщают местные СМИ. По их данным, новые санкции включат заморозку активов, запрет на... По их данным, новые санкции включат заморозку активов, запрет на... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-123 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Дефицит баланса внешней торговли Франции в июне 2017 года составил 4,657 млрд евро после дефицита в 4,432 млрд месяцем ранее, свидетельствуют данные Таможенного департамента страны. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года отрицательное сальдо торгового баланса... По сравнению с аналогичным периодом 2016 года отрицательное сальдо торгового баланса... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9493 руб. Минимальный курс юаня составил 8,939 руб., максимальный - 8,975... Минимальный курс юаня составил 8,939 руб., максимальный - 8,975... читать дальше

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Баварскому автомобильному концерну Audi может грозить штраф до 10 млн евро или изъятие доходов на более высокую сумму. Возможность наложения многомиллионного штрафа на Audi по делу о "дизельном скандале" рассматривает прокуратура Мюнхена. Как передает "Немецкая волна",... Возможность наложения многомиллионного штрафа на Audi по делу о "дизельном скандале" рассматривает прокуратура Мюнхена. Как передает "Немецкая волна",... читать дальше

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В июле Китай увеличил профицит во внешней торговле товарами и услугами. Показатель растет пятый месяц подряд. Положительное сальдо составило 321,2 млрд юаней ($47,8 млрд) по сравнению с 294,3 млрд юаней в июне, свидетельствуют данные Государственного управления... Положительное сальдо составило 321,2 млрд юаней ($47,8 млрд) по сравнению с 294,3 млрд юаней в июне, свидетельствуют данные Государственного управления... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 732 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,0174... читать дальше

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В Москве запущена программа реновации пятиэтажек, это стало резонансным событием в масштабах всей страны. По данным опроса ВЦИОМ, на конец июня о ней слышали 70% россиян. По данным опроса ВЦИОМ, на конец июня о ней слышали 70% россиян. Мнения наших сограждан по вопросу об остроте проблемы ветхого жилья в столице разделились... Мнения наших сограждан по вопросу об остроте проблемы ветхого жилья в столице разделились... читать дальше

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Минвостокразвития России рассматривает возможность распространения режима свободного порта на Благовещенск и пункты пропуска Благовещенского района, сообщил замглавы министерства Сергей Качаев. "Распространение режима свободного порта на Благовещенск предполагается в... "Распространение режима свободного порта на Благовещенск предполагается в... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 августа по данным на начало операционного дня выросло до 67,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 156 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,075... читать дальше

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