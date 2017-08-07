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07 августа 2017 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,922 руб.

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7 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,922 руб.

Минимальный курс евро составил 70,655 руб., максимальный - 71,195 руб. Было заключено 3372 сделки. Объем торгов составил 13821,91 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,96 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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