Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,922 руб.

7 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,922 руб.

Минимальный курс евро составил 70,655 руб., максимальный - 71,195 руб. Было заключено 3372 сделки. Объем торгов составил 13821,91 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,96 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.